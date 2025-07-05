Происшествия

Волгоградцы после нового ДТП с мопедом просят власти разобраться наконец с опасной дорогой

Происшествия 05.07.2025 13:43
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05.07.2025 13:43


Жители Краснооктябрьского района Волгограда после очередного ДТП с юными мопедистами обратились в редакцию ИА «Высота 102» с просьбой донести до городских чиновников их просьбу об установке дорожных знаков на улице Качалова. По словам волгоградцев, свои обращения они уже неоднократно направляли в администрацию Волгограда, однако в профильном комитете их не услышали. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение мопеда и Citroen Berlingo произошло около 20.00 4 июля.

– По предварительным данным, в 20-00 час. на ул. Качалова произошло столкновение мопеда под управлением 16-летнего водителя и автомобиля. В результате ДТП водитель и 15-летний пассажир мопеда доставлены в больницу, – сообщили в Главке полиции.


Читатели ИА «Высота 102», в свою очередь, прислали в редакцию фотографии с места ДТП. Горожане утверждают, что это уже второе такое происшествие только на текущей неделе. 

– Очередное ДТП на пересечении улицы Башкирской и Качалова, есть пострадавшие. За неделю это уже второе ДТП, – сообщили жители улицы Качалова. – Неоднократно просили администрацию города установить на дороге средства ограничения скорости движения автомобилей и дорожные знаки в связи с частыми ДТП, но пока никаких мер в мэрии так и не предприняли. 

Добавим, что жители Краснооктябрьского района с наступлением лета стали обращать внимание на возросшее количество юных гонщиков. 

– На парковке «Семейного Магнита» на пр. Металлургов, 37 постоянно гоняют. Рядом у храма есть склон, по которому они гарцуют туда-сюда, плюс какой-то застройщик ссыпал выработку земли на охраняемую территорию, чем наделал дополнительных холмов для увеселения мопедистов. Но самое главное, что постоянно случаются аварии, – обращают на проблему внимание властей жители северного района. 



В подтверждение своих слов о большом количестве подростков на мопедах на ул. Качалина читали прислали видео в нашу редакцию. В кадр попали сразу два мопедиста на месте ДТП. На одном из мопедов находилась юная особа без защитной амуниции. 


Отметим, что полиция, в свою очередь принимает меры для снижения аварийности с участием юных водителей. Сотрудники Госавтоинспекции еженедельно проводят профилактические рейды и ловят несовершеннолетних гонщиков на дорогах, о чем уже неоднократно сообщали волгоградские СМИ. 

Однако, подчеркнем, ответственность все-таки лежит на родителях, которые бездумно покупают потенциально опасные средства передвижения детям. По факту ДТП 4 июля в Краснооктябрьском районе Волгограда к ответственности будут привлечены законные представители несовершеннолетнего водителя, допустившие его к управлению.

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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