Сергей Безруков собрал полный зал в Волгограде





В Волгограде завершился показ спектакля «Хулиган.Исповедь» с Сергеем Безруковым в главной роли. Как сообщает V102.RU, музыкально-поэтический спектакль прошел 3 и 4 июля в Волгоградской филармонии и собрал полные залы.





Центральный концертный зал собрал в эти дни полный аншлаг. Многие волгоградцы пришли посмотреть на великолепную актерскую игру Сергея Безрукова, который играл свою коронную роль Сергея Есенина. Постановка рассказывает о трагической судьбе великого русского поэта.

После окончания спектакля зрительский зал аплодировал стоя актерам, а после вручили несколько десятков букетов актеру, исполняющему главную роль.

Напомним, в первый свой день Сергей Безруков поделился своими впечатлениями от прогулки по набережной Волгограда и открывшихся его взору видов.

Видео: Сергей Безруков / t.me