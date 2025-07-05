Новичкам «Динамо-Синары» подарили цветы на командном собрании





Тренерский штаб, руководство и 22 гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 4 июля, в ФОК имени Левона Акопяна в Дзержинском районе провели первое командное собрание перед стартом тренировочного процесса в новом сезоне. По данным пресс-службы волгоградского клуба, в ходе данного мероприятия новичкам коллектива, кто недавно отпраздновал день рождения, старший тренер Ольга Буянова и специалист по работе с вратарями Екатерина Карабутова, а также массажист Лариса Гостева подарили по букету цветов и поздравили именинниц.

Отметим, состав «Динамо-Синары» с момента окончания прошлого розыгрыша Суперлиги, в котором бело-голубые заняли самое высокое за последние восемь лет пятое место в отечественном чемпионате, сильно изменился. Покинули коллектив сразу 12 спортсменок, в числе которых, в частности, недавние лидеры и важные исполнительницы «Динамо» - Екатерина Долматова, Анастасия Шкитина и экс-капитан Софья Васильева. Также покинули «Синару» Арина Безбабных, Надежда Колесникова, Виктория Турусина, София Романенко, Кристина Щеглова, Анастасия Чешева, Меланья Пичугина, Оксана Колодяжная и Елизавета Дудкина.

На смену ушедшим гандболисткам пришли девять новичков, которым вместе с оставшимся игроками и молодежью из «Динамо-Синары-2», предстоит писать новую страницу в истории волгоградского клуба. Среди новобранцев недавние именинницы, каждую из которых команда поздравила с их прошедшим днем рождения на прошедшем собрании. Мария Гафонова, Карина Сисенова, Татьяна Кириллова и Виктория Резник стали счастливыми обладательницами цветов из рук представителей тренерского и административного штабов.





Евгений Дмитриев в комментарии для клубной пресс-службы рассказал о планах на предсезонную подготовку и предстоящем чемпионате.

- ​​​​​​​Начнем с того, что у нас практически нет права на ошибку. В новом сезоне мы играем в один круг и любая незапланированная потеря очков, как это было в прошлом чемпионате, может нам аукнуться и мы ни чего не успеем исправить. Верю, что такого не случится… Надеюсь, что все хорошо отдохнули. Время было предостаточно. Начинаем работать здесь на ФОКе. 20 июля отправляемся в Беларусь (база «Стайки» под Минском), где проведем две недели. Не исключено, что там сыграем несколько товарищеских игр с белорусскими командами. Домой вернемся 3 августа. Есть договоренность, что в середине заключительного летнего месяца в Волгоград приедет действующий чемпион России - ЦСКА. Хотим провести с москвичками два контрольных матча, - заявил наставник бело-голубых.

Директор спортивной школы по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян на собрании обратилась к команде.

- Несмотря на то, что у нас по сути обновленная команда, задачи ставятся очень серьезные. Не меньшие, чем в прошлом году. По подбору игроков у нас все в порядке. Надеюсь на вашу самоотдачу и хорошую игру. Сезон предстоит, на мой взгляд, очень сложный. Да, мы играем в один круг, но затем предстоит раунд плей-офф, в котором придется играть больше и настраиваться надо будет на конкретного соперника, что не всегда легко. В любом случае, желаю вам успеха, поскорее освоиться и сыграться, - отметила Стелла Иосифовна.

Отметим, первую тренировку в новом сезоне, который начнется 5 сентября, обновленная волгоградская команда проведет 7 июля в ФОК имени Левона Акопяна.