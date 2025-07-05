Спорт

Новичкам «Динамо-Синары» подарили цветы на командном собрании

Спорт 05.07.2025 07:01
0
05.07.2025 07:01


Тренерский штаб, руководство и 22 гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 4 июля, в ФОК имени Левона Акопяна в Дзержинском районе провели первое командное собрание перед стартом тренировочного процесса в новом сезоне. По данным пресс-службы волгоградского клуба, в ходе данного мероприятия новичкам коллектива, кто недавно отпраздновал день рождения, старший тренер Ольга Буянова и специалист по работе с вратарями Екатерина Карабутова, а также массажист Лариса Гостева подарили по букету цветов и поздравили именинниц.

Отметим, состав «Динамо-Синары» с момента окончания прошлого розыгрыша Суперлиги, в котором бело-голубые заняли самое высокое за последние восемь лет пятое место в отечественном чемпионате, сильно изменился. Покинули коллектив сразу 12 спортсменок, в числе которых, в частности, недавние лидеры и важные исполнительницы «Динамо» - Екатерина Долматова, Анастасия Шкитина и экс-капитан Софья Васильева. Также покинули «Синару» Арина Безбабных, Надежда Колесникова, Виктория Турусина, София Романенко, Кристина Щеглова, Анастасия Чешева, Меланья Пичугина, Оксана Колодяжная и Елизавета Дудкина. 

На смену ушедшим гандболисткам пришли девять новичков, которым вместе с оставшимся игроками и молодежью из «Динамо-Синары-2», предстоит писать новую страницу в истории волгоградского клуба. Среди новобранцев недавние именинницы, каждую из которых команда поздравила с их прошедшим днем рождения на прошедшем собрании. Мария Гафонова, Карина Сисенова, Татьяна Кириллова и Виктория Резник стали счастливыми обладательницами цветов из рук представителей тренерского и административного штабов.


Евгений Дмитриев в комментарии для клубной пресс-службы рассказал о планах на предсезонную подготовку и предстоящем чемпионате.

- ​​​​​​​Начнем с того, что у нас практически нет права на ошибку. В новом сезоне  мы играем в один круг и любая незапланированная потеря очков, как это было в прошлом чемпионате, может нам аукнуться и мы ни чего не успеем исправить. Верю, что такого не случится… Надеюсь, что все хорошо отдохнули. Время было предостаточно. Начинаем работать здесь на ФОКе. 20 июля отправляемся в Беларусь (база «Стайки» под Минском), где проведем две недели. Не исключено, что там сыграем несколько товарищеских игр с белорусскими командами. Домой вернемся 3 августа. Есть договоренность, что в середине заключительного летнего месяца в Волгоград приедет действующий чемпион России - ЦСКА. Хотим провести с москвичками два контрольных матча, -  заявил наставник бело-голубых.

Директор спортивной школы по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян на собрании обратилась к команде. 

- Несмотря на то, что у нас по сути обновленная команда, задачи ставятся очень серьезные. Не меньшие, чем в прошлом году. По подбору игроков у нас все в порядке. Надеюсь на вашу самоотдачу и хорошую игру. Сезон предстоит, на мой взгляд, очень сложный. Да, мы играем в один круг, но затем предстоит раунд плей-офф, в котором придется играть больше и настраиваться надо будет на конкретного соперника, что не всегда легко. В любом случае, желаю вам успеха, поскорее освоиться и сыграться, - отметила Стелла Иосифовна.

Отметим, первую тренировку в новом сезоне, который начнется 5 сентября, обновленная волгоградская команда проведет 7 июля в ФОК имени Левона Акопяна.

Фото: ГК «Динамо-Синара»/ vk.com


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
04.07.2025 14:51
Спорт 04.07.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.07.2025 07:08
Спорт 04.07.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.07.2025 16:00
Спорт 03.07.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2025 19:32
Спорт 02.07.2025 19:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2025 19:00
Спорт 02.07.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2025 12:41
Спорт 02.07.2025 12:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2025 08:19
Спорт 02.07.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2025 07:02
Спорт 02.07.2025 07:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.07.2025 08:39
Спорт 01.07.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.06.2025 16:54
Спорт 30.06.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.06.2025 13:57
Спорт 30.06.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.06.2025 22:23
Спорт 29.06.2025 22:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.06.2025 20:04
Спорт 29.06.2025 20:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.06.2025 14:05
Спорт 29.06.2025 14:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.06.2025 10:17
Спорт 29.06.2025 10:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:59
«Целыми днями кружат над обителью»: в Волго-Ахтубинской пойме выпустили на волю двух спасенных соколовСмотреть фотографии
12:53
От слов – к делу: Бочаров собрал совещание после визита Оксаны ЛутСмотреть фотографии
12:43
32 волгоградца претендуют на одну вакансиюСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде ГАИ сообщила о 58 нарушителях, выявленных во время авторейдаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
Оранжевый уровень погодной опасности ввели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:06
Почетный гражданин города-героя Волгограда Юрий Староватых отмечает 88-летиеСмотреть фотографии
10:50
В хуторе под Волгоградом неизвестный переехал мужчину и скрылся с места ДТПСмотреть фотографии
10:19
Заключительный день «Всероссийского дня поля – 2025» стартовал под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:15
В Волжском после тарана с автобусом иномарку отнесло на пешехода: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
В Волгограде временно изменено движение трамваев №12Смотреть фотографии
09:16
Оксана Лут: в России могут вырасти цены на цветы из недружественных странСмотреть фотографии
08:30
«Люди требуют диалога с Россией»: Ольга Петерсен посетила ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
07:55
Жара до +33º возвращается в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:30
«Превратили дворы в болота»: в Краснослободске после ремонта ул. Ватутина дожди топят жилой массивСмотреть фотографииCмотреть видео
07:01
Новичкам «Динамо-Синары» подарили цветы на командном собранииСмотреть фотографии
22:49
От больших идей к нереальному драйву: второй день крупнейшей выставки АПК в объективе фотографаСмотреть фотографии
21:20
Росстат: зарплата волгоградцев за месяц выросла на 1,5 тыс. рублейСмотреть фотографии
20:59
«Минута до вас – встречайте»: в Волгограде устроили скрытую облаву на нарушителей ПДДСмотреть фотографииCмотреть видео
20:18
Суд отправил в СИЗО чоповца и его друзей, напавших на волгоградца с оружиемСмотреть фотографии
19:28
Журналисты показали «взрывные» фото с выступления «Дискотеки Авария» на Дне поляСмотреть фотографии
18:49
В России испытали лазер для уничтожения атак FPV-дроновСмотреть фотографии
18:23
Концерт Пелагеи и «Дискотеки Авария» собрал сотни зрителей на Дне поляСмотреть фотографии
18:01
«Попросили освободить»: мэрия Волгограда прокомментировала ситуацию со сносом кроп-ареныСмотреть фотографии
17:41
Все рванули на Пелагею? Бесконечную вереницу машин по дороге на День поля засняли волгоградцыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Волгоградцев предупредили о реверсивном движении на трассе Р-22 «Каспий»Смотреть фотографии
17:33
Красиво и очень вкусно: волгоградское предприятие «Заря» приглашает гостей Дня поля на дегустацииСмотреть фотографии
16:57
В спортшколе Волгограда жена директора работала сразу на четырех должностяхСмотреть фотографии
16:34
Оксана Лут о Дне поля в Волгоградской области: «Все круто!»Смотреть фотографии
16:29
В Суровикино охотнику грозит 8-летний срок за изготовление боеприпасовСмотреть фотографии
15:36
Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве участника СВОСмотреть фотографии
 