В Волгограде ГАИ сообщила о 58 нарушителях, выявленных во время авторейда





Перед выходными, 4 июля, полиция провела масштабный рейд на дорогах Волгограда. Как сообщает V102.RU, Госавтоинспекцией была организована массовая проверка автомобилистов. В результате профилактического мероприятия всего за несколько часов инспекторы зафиксировали 58 нарушений.





По данным правоохранителей, чаще всего нарядами фиксировались: нарушение правил установки государственных знаков, управление незарегистрированными транспортными средствами, вождение в состоянии алкогольного опьянения или с нарушением Техрегламента, а также лица или автомобили, находящиеся в розыске.

Изъяты из участия в дорожном движении и помещены на специализированную стоянку 4 автомобиля.

- Двое водителей доставлены в подразделение и ожидают суда за неисполнение ранее выданных Требований (ст. 19.3 КоАП РФ, до 15 суток ареста). Водителям выдано 33 Требования на устранение причин правонарушения, за неисполнение которого предусмотрен административный арест, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области