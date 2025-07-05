



В Кумылженском районе Волгоградской области разыскивают мужчину, который переехал лежащего мужчину и скрылся с места аварии. Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел в хуторе Шакин на улице Есенина.

По предварительной информации, неустановленный водитель напротив дома №8 наехал на пешехода, который лежал на правой обочине в состоянии алкогольного опьянения, после чего скрылся с места ДТП.

В результате ДТП пешеход доставлен в больницу. Полиция разыскивает водителя.