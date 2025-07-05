



На этой неделе в небо над реабилитационным центром для животных у поселка Сахарный взлетели два заметно подросших, окрепших и уже не нуждающихся в помощи человека сокола. Но прощаться с иеромонахом Василиском, основателем обители, они пока не спешат. Попав к нему во время слетка, соколы кружат над своими вольерами и будто бы благодарят священника за заботу. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

– Вскоре их завлечет природа. Полетят вдаль, захотят чего-то нового. Но пока они целыми днями кружат над территорией обители. В том, что даже после окончания реабилитации они остаются здесь, и проявляется их привязанность к человеку, – говорит отец Василиск.





С конца весны до середины лета телефон отца Василиска разрывается от звонков. Находя птенцов на дорогах, детских площадках или парковках, растерянные горожане обращаются в ветеринарные клиники и по «сарафанному радио» узнают об основателе «Обители птиц».

– По правде говоря, в последние годы мне стало немного легче. Я предлагаю людям попробовать выкормить птицу самостоятельно, консультирую их, даю рекомендации. И, знаете, многие действительно пробуют. Кто-то даже заводит блог, рассказывая обо всех этапах этого непростого пути, – улыбается иеромонах, живущий в Волго-Ахтубинской пойме. – Отпустив окрепшую птаху в естественную среду обитания, кто-то звонит мне на следующий год: «Батюшка, если будет нужна помощь, обращайтесь, мы поможем». Так и появляются новые волонтеры.





Для оторвавшихся от семьи, но еще совсем не готовых к самостоятельной жизни птенцов, отец Василиск на несколько месяцев становится настоящей няней – кормит их с помощью пинцета и выстраивает график, не терпящий посторонних обстоятельств.

- Сейчас, во время слетка хищных птиц, мне чаще всего приносят птенцов пустельги и соколов, - рассказывает отец Василиск. – Вы не представляете, какие они все разные. Некоторые поражают своим спокойствием – сидит голодный, а сам не открывает рта. А некоторые постоянно чего-то требуют даже с полным желудком. И свистят, и верещат, рассчитывая на мое постоянное внимание. Сильнее всего свой крутой нрав показывают совы. Они часто не берут корм, отворачиваются, капризничают. Первое время мне даже приходится кормить их насильно. Но вот такой уж у них образ жизни, неминуемо влияющий и на поведение с человеком.





За время реабилитации отец Василиск успевает привязаться к своим сезонным постояльцам. Однако оставление здоровых птиц в неволе он считает серьезной ошибкой.

– У нас не зоопарк и не зоосад, а именно реабилитационный центр, – подчеркивает монах. – Поэтому всех здоровых птенцов мы отпускаем в природу. На следующей неделе, к примеру, отправим в свободное плавание еще несколько птиц. А к августу сезон слетков окончательно завершится, и мы получим долгожданную передышку.

«Обитель птиц» для раненых животных открылась в уютном уголке Волго-Ахтубинской поймы рядом с поселком Сахарный. Ее основатель, иеромонах Василиск, мечтавший построить храм на природе, перевез своих «пациентов» из небольшого зоосада Свято-Духова монастыря и обустроил на большой территории скит в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

– Мне предлагали на выбор три участка – территория заброшенной турбазы возле хутора Барбаши, часть острова на озере Проклятом и этот, рядом с поселком Сахарный. Когда мы приехали сюда впервые, я удивился: «Мы возвращаемся в город?» Оказалось, что нет – поворачиваем, – рассказывал корреспондентам ИА «Высота102» основатель реабилитационного центра для птиц. – Этот участок я хорошо знал. Видите, там, за информационным табло, остались несколько пней? Когда мы с другими священниками приезжали сюда погулять и подышать воздухом, выставляли на них термос, какие-то пирожки и прочее. Но к 2018 году состояние этого места было ужасающим. Городская свалка, иначе и не скажешь. Два с половиной года мы занимались бесконечной уборкой. Пока здесь не было храма, я жил в палатке и постоянно ездил в город. В разгар пандемии мы остались практически без общественного транспорта, и друзья в полушутку подарили мне электровелосипед. На нем-то я и мотался туда-сюда. В пять утра выезжал на утреннюю службу в Свято-Духов монастырь, в обед возвращался сюда и весь день занимался делами. К вечерней службе вновь отправлялся в Волгоград и уже поздним вечером приезжал в лес на ночевку.

О судьбе удивительной обители читайте в отдельном материале.

Фото Андрея Стеблева