Волгоградский «Ротор» на старте сезона сыграет с «Волгой» в гостях

Сегодня, 5 июля, стало известно, что волгоградский «Ротор» стартовый тур Первой лиги сезона 25/26 проведет на выезде. По данным официального телеграм-канала турнира, соперником команды Дениса Бояринцева 18-21 июля станет ульяновская «Волга».
Сине-голубые в первом матче первенства встретятся с оппонентом, который в минувшем сезоне заработал повышение в классе. Подопечные известного волгоградского специалиста Михаила Белова в весенней части группы «Золото» Второй лиги заняли второе место и вернулись в подэлитный дивизион, где желто-черные не выступали с 2023 года.
Точные даты и время встреч стартового тура станут известны позднее. Кроме того, возможны изменения в календаре.
Напомним, в сезоне 24/25 «Волга» в Ульяновске обыграла «Ротор» в поединке Кубка России. Основное время тогда завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти хозяева выиграли 4:3 и прошли в следующий раунд.
Отметим, Михаил Белов и главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев хорошо знакомы другу другу по совместной ранее работе в нескольких командах.
Фото: Андрей Поручаев /V102.RU (архив)