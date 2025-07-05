Спорт

Волгоградский «Ротор» на старте сезона сыграет с «Волгой» в гостях

Спорт 05.07.2025 17:06
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05.07.2025 17:06


Сегодня, 5 июля, стало известно, что волгоградский «Ротор» стартовый тур Первой лиги сезона 25/26 проведет на выезде. По данным официального телеграм-канала турнира, соперником команды Дениса Бояринцева 18-21 июля станет ульяновская «Волга».

Сине-голубые в первом матче первенства встретятся с оппонентом, который в минувшем сезоне заработал повышение в классе. Подопечные известного волгоградского специалиста Михаила Белова в весенней части группы «Золото» Второй лиги заняли второе место и вернулись в подэлитный дивизион, где желто-черные не выступали с 2023 года.

Точные даты и время встреч стартового тура станут известны позднее. Кроме того, возможны изменения в календаре.

Напомним, в сезоне 24/25 «Волга» в Ульяновске обыграла «Ротор» в поединке Кубка России. Основное время тогда завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти хозяева выиграли 4:3 и прошли в следующий раунд.

Отметим, Михаил Белов и главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев хорошо знакомы другу другу по совместной ранее работе в нескольких командах.

Фото: Андрей Поручаев /V102.RU (архив) 

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