Жара до +33º возвращается в Волгоградскую область





В Волгоградскую область возвращается жара. По прогнозам синоптиков Волгоградского ЦГМС, уже сегодня, 5 июля, в регионе воздух прогреется до +33º.

- Утром и днем в регионе ожидаются кратковременные и небольшие дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер западной четверти днем 7-12 м/с, в отдельных районах при грозах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха днем +28...+33º, - рассказали метеорологи. - 6 июля днем воздух прогреется до +23...+28º, местами +28...+30º.

В понедельник, 7 июля, потоки ветра составят всего 4-9 м/с. Столбики термометров в этот день прогреются днем до +26...+31º.