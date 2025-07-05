В Волгограде временно изменено движение трамваев №12

Общество 05.07.2025 09:54
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05.07.2025 09:54
В Волгограде сегодня, 5 июля, из-за технических проблем временно изменено движение трамваев. Как сообщает V102.RU, изменения затронули маршрут трамваев №12.
Трамвай маршрута N° 12 осуществляет движение в границах остановок «Жилгородок» - «Ул. Хорошева».
Фото: архив V102.RU
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