Конечную СТ на севере Волгограда откроют к концу лета

Волгоградцы, которые пользуются услугами скоростного трамвая, ждут не дождутся открытия конечной остановки «ВГТЗ» на разворотном кольце. По словам горожан, видно, что на разворотном кольце идут активные работы, но, когда они закончатся, и что будет на конечной после их окончания, многим непонятно . Пока же пассажиров высаживают за несколько десятков метров до остановки «ВГТЗ», откуда они уже идут на другие виды транспорта.
В администрации Волгограда в ответе на редакционный запрос пояснили, что в настоящее время на разворотном кольце в районе остановки «ВГТЗ» завершены работы по созданию новой рельсошпальной решетки.
- Сейчас рабочие производят устройство инженерных коммуникаций, монтируют систему освещения. Также предстоит обустройство остановочной платформы, установка остановочного павильона и создание пешеходных дорожек. Данную работу планируется завершить в летний период, - пояснили в администрации.
Здесь также добавили, что на время реконструкции данного участка в 60 метрах от въезда на кольцо специалисты смонтировали стрелочный перевод и временную остановочную платформу, где в настоящее время осуществляется посадка и высадка пассажиров.
Фото V102.RU