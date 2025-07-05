«Люди требуют диалога с Россией»: Ольга Петерсен посетила Волгоград





В Волгоградском социально-педагогическом университете экс-депутат парламента Гамбурга Ольга Петерсен встретилась со студентами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Интернет-издание Readovka, в Германии она получила широкую известность за защиту традиционных ценностей и выступала за налаживание отношения с Россией.





Петерсен была членом партии «Альтернатива для Германии», но в прошлом году ее исключили из состава партии и лишили мандата в парламенте Гамбурга из-за посещения зоны СВО, после чего она переехала в Россию. Одной из причины для этого стало навязывание западных ценностей детям в школах и детских садах.

- Я думаю, что традиционные ценности являются одним из главных составляющих общества. Конечно, общество это личности, но если мы не даем никакого фундамента, как дереву корней, то оно не будет плодоносить. Поэтому для этого необходимо понимать, какие для человека необходимы составляющие его характера и менталитета для формирования в обществе. В первую очередь, традиционные ценности это: семья, защита прав детей от ЛГБТ пропаганды, - считает Петерсен.

Также она заявила, что, несмотря на прозападную риторику немецкого правительства, простые граждане Германии хотят возобновления диалога с Россией. По ее мнению, следующие выборы в ФРГ могут привести к возобновлению нейтральных отношений между странами.

- Сейчас мы наблюдаем за тем, как западные, и в том числе немецкие, руководители относятся к России. Но также мы видим, что все больше и больше людей требуют возобновления диалога с Россией. В Германии закрылись все консульства, осталось лишь посольство. Это очень больно наблюдать, и я надеюсь, что контакты не оборвутся до какой-то точки невозврата. Я также надеюсь, что на следующих выборах граждане выступят в пользу тех партий, которые хотя бы нейтрально относятся к России. Этого будет достаточно, чтобы выстраивать новые отношения, - пояснила Ольга Петерсен.

Видео: Readovka / t.me