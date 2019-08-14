Облсуд сохранил «отхожее место» для волгоградцев





Сегодня Волгоградский облсуд отменил решение Ворошиловского районного суда, который признал незаконной выдачу лицензии компании, принимающей жидкие бытовые отходы в Краснооктябрьском районе города и отказал в удовлетворении исковых требований жителей, требующих закрыть точки по приему ЖБР. Об этом сообщает ИА «Высота 102» из зала судебного заседания. Ранее, напомним, на сторону жителей, возмущенных работой точки рядом с их домами, встал районный суд, который признал незаконным приказ управления Росприроднадзора по Волгоградской области о предоставлении ООО «Аква-Дренаж» лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации и размещению отходов 1-4 классов опасности. Представитель истцов заявил, что решение областного суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

С иском в суд обратились волгоградцы, которые живут в непосредственной близости от точки приема жидких бытовых отходов на ул. Менделеева – на улицах Краснокамской и Крылова. Люди устали дышать зловониями, доносящимися из точки приема ЖБО. Однако в управлении Росприроднадзора заверяли, что законные основания для выдачи лицензии фирме присутствовали. Сегодня представители управления Роспотребнадзора по Волгоградской области также заверили суд, что в работе "отхожего места" нет никаких нарушений, а компания соблюдает санитарное законодательство.

К слову, корреспонденты ИА «Высота 102» неоднократно бывали на точке приема ЖБО на ул. Менделеева. Постоянно подъезжающие цистерны принимали дежурившие здесь люди, которые не стеснялись угрожать журналистам и активистам ОНФ полицией и судами.



