Общество

Облсуд сохранил «отхожее место» для волгоградцев

Общество 14.08.2019 12:03
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14.08.2019 12:03


Сегодня Волгоградский облсуд отменил  решение Ворошиловского районного суда, который признал незаконной  выдачу  лицензии компании, принимающей жидкие бытовые отходы в Краснооктябрьском районе города и отказал в удовлетворении исковых требований жителей, требующих закрыть точки по приему ЖБР. Об этом сообщает ИА «Высота 102» из зала судебного заседания. Ранее, напомним, на сторону жителей, возмущенных работой точки рядом с их домами, встал  районный суд, который  признал незаконным приказ управления Росприроднадзора по Волгоградской области о предоставлении ООО «Аква-Дренаж» лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации и размещению отходов 1-4 классов опасности. Представитель истцов заявил, что решение областного суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции. 
С иском в суд обратились волгоградцы, которые живут в непосредственной близости от точки приема жидких бытовых отходов на ул. Менделеева – на улицах Краснокамской и Крылова. Люди  устали дышать зловониями, доносящимися из точки приема ЖБО. Однако в управлении Росприроднадзора заверяли, что законные основания для выдачи лицензии фирме присутствовали. Сегодня представители управления Роспотребнадзора по Волгоградской области также заверили суд, что в работе "отхожего места"  нет никаких нарушений, а компания соблюдает санитарное законодательство. 
К слову, корреспонденты ИА «Высота 102» неоднократно бывали на точке приема ЖБО на ул. Менделеева. Постоянно подъезжающие цистерны принимали дежурившие здесь люди, которые не стеснялись  угрожать журналистам и активистам ОНФ полицией и судами. 

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