Расследования 07.09.2021 15:01
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07.09.2021 15:01
Уголовное дело возбуждено по факту избиения диджея DJ Gee в одном из ночных клубов Волгограда на улице Глубокоовражной. Полиция разыскивает напавших на музыканта, который приехал из Мозамбика и учится на 5-м курсе технического университета, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Нападение произошло в ночь с 4 на 5 сентября, когда иностранец под псевдонимом DJ Gee выступал в одном из увеселительных заведений. За отказ поставить песню его толкнули, завязалась драка, в ходе которой юношу ударили по голове колбой от кальяна, наполненной водой. Его госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами и порезами.
В понедельник руководство клуба, где произошел инцидент, объявило о его временном закрытии, все брони, выступления и мероприятия отменены. Напавшим на иностранца грозит до семи лет лишения свободы, дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
Фото: Инстаграм DJ Gee.
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