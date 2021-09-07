



Уголовное дело возбуждено по факту избиения диджея DJ Gee в одном из ночных клубов Волгограда на улице Глубокоовражной. Полиция разыскивает напавших на музыканта, который приехал из Мозамбика и учится на 5-м курсе технического университета, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Нападение произошло в ночь с 4 на 5 сентября, когда иностранец под псевдонимом DJ Gee выступал в одном из увеселительных заведений. За отказ поставить песню его толкнули, завязалась драка, в ходе которой юношу ударили по голове колбой от кальяна, наполненной водой. Его госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами и порезами.

В понедельник руководство клуба, где произошел инцидент, объявило о его временном закрытии, все брони, выступления и мероприятия отменены. Напавшим на иностранца грозит до семи лет лишения свободы, дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Фото: Инстаграм DJ Gee.