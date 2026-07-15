Главное

Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в Волгограде Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП

Актуально

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

В Волгограде резко подскочили цены на арбузы: сколько они стоят сейчас?

Хорошая проверка на человечность: что происходит в очередях на заправки Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ракетная опасность объявлена в соседних с Волгоградкой областью регионах
В регионах России днем 15 июля объявили угрозу ракетной атаки ВСУ. Как сообщает ИА «Высота 102», тревожные сообщения получили жители соседних с Волгоградской областей.  Так, передает ИА «СарИнформ»,...
Федеральные новости
 «Думала, сердце остановится»: ростовчане рассказали о ночной атаке БпЛА
Минувшей ночью жители Ростова-на-Дону пережили настоящий шок. Около двух часов ночи в одном из жилых кварталов города раздался взрыв беспилотника. О произошедшем журналистам Привет-Ростов рассказали местные жители. По...
Расследования

Облсуд продлил арест админу «Острова Свободы» Серенко до октября

Расследования 15.07.2026 11:46
0
15.07.2026 11:46


В Волгограде приближается начало громкого судебного процесса по уголовному делу в отношении задержанного летом 2025 года администратора телеграм-канала «Острова Свободы» Михаила Серенко. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 15 июля, обвиняемому в реабилитации нацизма, вымогательствах, распространении порнографии и клеветы, а также в сексуальных домогательствах волгоградцу областной суд продлил содержание в СИЗО до 7 октября 2026 года. 

Как поясняет информагентство, продление меры пресечения на столь длительный срок – необходимая и обязательная процедура перед стартом судебного следствия. В случае с Серенко можно предположить, что процесс в Волгоградском областном суде растянется на несколько месяцев – с учетом количества доказательств и свидетельств, собранных следователями отдела по Центральному району Волгограда СУ СКР и ставших фундаментом уголовного дела. 


В  облсуд Серенко был доставлен сегодня под конвоем. Долгие годы порочивший честь и деловую репутацию волгоградских политиков и представителей общественности админ телеграм-канала при этом выглядел вполне уверенно. Напомним, что Серенко признал вину во всех эпизодах совершенных им преступлений и, очевидно, надеется на лучший для себя исход судебных разбирательств. При этом прокуратура Волгоградской области настаивает на суровом наказании для волгоградца – до 15 лет лишения свободы. 

Ранее сообщалось, что 2 июля Серенко дал показания на процессе по делу блогера Алексея Ульянова в Центральном районном суде Волгограда, раскрыв схемы, по которым они получали деньги от известных в Волгоградской области людей. После сделанных админом «Острова Свободы» заявлений Ульянов заявил в суде, что стал жертвой оговора Серенко.

Дата первого судебного заседания по делу Серенко пока не назначена. Сегодня решение о продлении меры пресечения вынес известный в Волгограде судья Дмитрий Туленков. Напомним, в ноябре 2025 года Туленков огласил суровый приговор по уголовному делу в отношении Александра Пака, который задавил на своем BMW многодетную мать в Волгограде. До сих пор Паку не удалось оспорить наказание ни в одном из вышестоящих судов. 

Фото: Андрей Поручаев  / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.07.2026 11:46
Расследования 15.07.2026 11:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2026 10:05
Расследования 15.07.2026 10:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2026 19:07
Расследования 14.07.2026 19:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2026 14:56
Расследования 14.07.2026 14:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2026 14:49
Расследования 14.07.2026 14:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2026 09:29
Расследования 14.07.2026 09:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2026 12:17
Расследования 13.07.2026 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.07.2026 16:10
Расследования 12.07.2026 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.07.2026 12:15
Расследования 12.07.2026 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.07.2026 20:26
Расследования 10.07.2026 20:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.07.2026 14:24
Расследования 10.07.2026 14:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.07.2026 18:33
Расследования 09.07.2026 18:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2026 13:51
Расследования 08.07.2026 13:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2026 10:47
Расследования 08.07.2026 10:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2026 09:28
Расследования 08.07.2026 09:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:14
Министр Колокольцев представил нового начальника Волгоградского главка МВД ГищенкоСмотреть фотографии
13:31
Один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде пять часов тушили пожар в заброшенном цехе консервного заводаСмотреть фотографии
12:36
Ракетная опасность объявлена в соседних с Волгоградкой областью регионахСмотреть фотографии
12:15
«Думала, сердце остановится»: ростовчане рассказали о ночной атаке БпЛАСмотреть фотографии
12:04
Как Сады Придонья удерживают позиции и увеличивают долю рынкаСмотреть фотографии
11:57
Грозовой шторм с градом и ливнем идет на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:46
Облсуд продлил арест админу «Острова Свободы» Серенко до октябряСмотреть фотографии
11:23
Взрывотехники волгоградской Росгвардии взяли звание лучших на юге РоссииСмотреть фотографии
11:03
Волгоградское предприятие выпустило 400-тысячную тонну пищевой солиСмотреть фотографии
11:00
Волгоградец заплатил 560 тыс. рублей после ареста седана с «блатным» номеромСмотреть фотографии
10:49
Мобильные офисы ФНС откроют в Котово, Октябрьском и КотельниковоСмотреть фотографии
10:38
Раненым ветеранам СВО и правоохранителям сократили рабочую неделюСмотреть фотографии
10:17
На юге Волгограда меняют тепловую сеть под железной дорогойСмотреть фотографии
10:17
ВОЛМА – финалист федерального конкурса «Тренер по бережливому производству»Смотреть фотографии
10:05
В Волгограде трое лжеполицейских вымогали деньги в обмен на свободуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
Волгоградская область ворвалась в топ-30 регионов национального промышленного рейтингаСмотреть фотографии
09:14
Волгоградцам гарантировали свободный выезд за границуСмотреть фотографии
09:14
Волгоград на пьедестале: Вакуленко – золото, Карпова – серебро на Кубке в ПятигорскеСмотреть фотографии
09:00
Пыльная буря из Казахстана подбирается к ВолгоградуСмотреть фотографии
08:37
В центре Волгограда в 2026 году не сдали ни одного метра жильяСмотреть фотографии
08:27
Атака ВСУ 93 БПЛА по регионам РФ обошла Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:56
Новую скульптуру для фонтана «Детский хоровод» устанавливают в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:23
Кто из игроков Первой лиги заслужил место в символической сборной тураСмотреть фотографии
07:07
«Без окон, без дверей»: волгоградцы пожаловались на бутафорский капремонт укрытия в подвале МКДСмотреть фотографии
06:50
В Волжском врачи вживили 35-летнему мужчине «ловушку» для тромбовСмотреть фотографии
06:20
Число претендентов на вакантное место в Волгоградской облдуме выросло до 6Смотреть фотографии
06:07
Под Волгоградом взорвали ФАБ-200Смотреть фотографии
21:42
Крупный пожар охватил здание бывшего консервного завода в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:30
Фотограф показал неповторимую красоту жарких закатов на ВолгеСмотреть фотографии
 