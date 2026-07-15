Облсуд продлил арест админу «Острова Свободы» Серенко до октября





В Волгограде приближается начало громкого судебного процесса по уголовному делу в отношении задержанного летом 2025 года администратора телеграм-канала «Острова Свободы» Михаила Серенко. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 15 июля, обвиняемому в реабилитации нацизма, вымогательствах, распространении порнографии и клеветы, а также в сексуальных домогательствах волгоградцу областной суд продлил содержание в СИЗО до 7 октября 2026 года.

Как поясняет информагентство, продление меры пресечения на столь длительный срок – необходимая и обязательная процедура перед стартом судебного следствия. В случае с Серенко можно предположить, что процесс в Волгоградском областном суде растянется на несколько месяцев – с учетом количества доказательств и свидетельств, собранных следователями отдела по Центральному району Волгограда СУ СКР и ставших фундаментом уголовного дела.





В облсуд Серенко был доставлен сегодня под конвоем. Долгие годы порочивший честь и деловую репутацию волгоградских политиков и представителей общественности админ телеграм-канала при этом выглядел вполне уверенно. Напомним, что Серенко признал вину во всех эпизодах совершенных им преступлений и, очевидно, надеется на лучший для себя исход судебных разбирательств. При этом прокуратура Волгоградской области настаивает на суровом наказании для волгоградца – до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 2 июля Серенко дал показания на процессе по делу блогера Алексея Ульянова в Центральном районном суде Волгограда, раскрыв схемы, по которым они получали деньги от известных в Волгоградской области людей. После сделанных админом «Острова Свободы» заявлений Ульянов заявил в суде, что стал жертвой оговора Серенко.

Дата первого судебного заседания по делу Серенко пока не назначена. Сегодня решение о продлении меры пресечения вынес известный в Волгограде судья Дмитрий Туленков. Напомним, в ноябре 2025 года Туленков огласил суровый приговор по уголовному делу в отношении Александра Пака, который задавил на своем BMW многодетную мать в Волгограде. До сих пор Паку не удалось оспорить наказание ни в одном из вышестоящих судов.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»