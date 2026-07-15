



В Волжском региональное управление ФАС России поставило точку в скандальном прошлогоднем повышении стоимости проезда с 35 до 50 рублей. Перевозчики обосновали столь кардинальные перемены, однако представленные расчёты одновременно доказали и наличие среди коммерсантов сговора.

Ранее редакция сообщала об организации антимонопольной службой проверки сложившейся ситуации. 30 июня служба разослала заинтересованным сторонам свой окончательный вердикт. С копией, полученной инициативной группой граждан «Мне не всё равно! Волжский», удалось ознакомиться редакции.

Согласно материалам, проверка охватила 15 перевозчиков. В отношении ИП Шевченко Г.В., ИП Абрамян В.В., ИП Книга А.П., ИП Трутнева С.Л., ИП Черепенников В.В., ИП Неверов В.М. производство было прекращено в связи с тем, что фактически они не были причастны к повышению цен.

В числе нарушителей оказались пять коммерсантов, принимавших решения о росте цен от лица группы перевозчиков: ИП Рябова А.А. — маршрут № 16 «37 мкр., ул. Медведева – ЖДВ», ИП Маслиева Н.Н. — маршрут № 5а «32 мкр. – ЖДВ», ИП Гуща С.Н. — маршруты № 3 «27 мкр. – о. Зелёный», № 5 «27 мкр. – ЖДВ», № 6 «37 мкр. – о. Зелёный», ИП Горячева Л.И. — маршрут № 24а «ул. Медведева – ЖДВ», ООО «Алеко и К» — маршруты № 17 «32 мкр. – пл. Строителей» и № 14а «37 мкр. – о. Зелёный». Также претензии органа затронули и самостоятельных перевозчиков: ИП Колпаков А.В. — маршрут № 44, ИП Кругляков А.А. — маршрут № 24а, ИП Гуполов А.А., ИП Кольвах Г.В.

Маршрутчики предоставили документы о себестоимости перевозки одного пассажира. Согласно расчётам, на маршруте №16 она составляет 42,81 руб., №5а — 40,20 руб., №6 – 41,60 руб., №24а – 41,60 руб., №3 – 45,20 руб., №5 – 42,25 руб., №17 – 45 руб., №14а – 45 руб. По подсчётам экспертов ФАС, средняя отраслевая рентабельность пассажирских перевозок составляет 12,5%.

Исходя из представленных перевозчиками данных, обоснованная цена проезда должна находиться в люфте от 45,23 до 50,85 руб. Фактически рост стоимости проезда до 50 руб. находится в этих рамках, из-за чего антимонопольная служба не смогла найти повод для отмены повышения. Одновременно фигуранты не смогли убедительно объяснить, почему при разной себестоимости перевозки пассажиров все они одномоментно установили ценник на уровне 50 руб.

В результате комиссия ФАС приняла решение признать ИП Рябову А.А., ИП Маслиеву Н.Н., ИП Гущу С.Н., ИП Горячеву Л.И., ООО «Алеко и К», ИП Гуполова А.А., ИП Кольвах Г.В., ИП Колпакова А.В., ИП Круглякова А.А. нарушившими пункт 1 части 1 статьи 11 «Закона о защите конкуренции». Предпринимателям грозят оборотные штрафы размером не менее 100 тыс. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»