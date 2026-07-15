Жителю села под Волгоградом грозит пять лет за неудачную шутку





В Жирновском районе Волгоградской области задержан 27-летний житель села за ложное сообщение о взрывном устройстве. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, идея позвонить на номер 112 ему пришла в голову во время распития горячительных напитков.

Установлено, что 24 июня текущего года мужчина употребил значительное количество алкоголя, после чего ему стало скучно и он решил пошутить. Позвонив в экстренные службы, он сообщил, что в одном из зданий села Медведица находится предмет, представляющий общественную опасность.

Выехав на место, полиция при проведении оперативно-разыскных мероприятий наличия взрывных устройств не обнаружила. Вскоре правоохранителями личность хулигана была установлена. Мужчина сознался в содеянном и пояснил мотив своего поступка.

В настоящее время ведется расследование. За неудачную шутку волгоградцу грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области