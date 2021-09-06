Расследования 06.09.2021 11:26
0
06.09.2021 11:26
Полиция Волгограда организовала проверку по факту нападения в одном из ночных клубов на 30-летнего диджея под псевдонимом DJ Gee. Мужчина был госпитализирован с сотрясением головного мозга. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
О жуткой истории, случившейся в ночь с 4 на 5 сентября, рассказал сам пострадавший в социальных сетях. Мужчина работает профессиональным диджеем в различных клубах Волгограда, и в минувшую пятницу он выступал в одном из заведений на улице Глубокоовражной в Центральном районе. Один из посетителей клуба потребовал поставить любимую песню, однако диджей ответил отказом, ссылаясь на отсутствие у него в фонотеке требуемого трека и нежелание ставить именно его. По словам DJ Gee, недовольный гость ударил диджея, то в ответ ударил его, завязалась драка, к которой присоединились другие посетители. В определенный момент один из оппонентов ударил музыканта по голове стеклянной колбой от кальяна, наполненной водой.
Руководство клуба, где произошло нападение, сегодня утром объявило о его временном закрытии, все брони, выступления и мероприятия отменены.
Фото: Инстаграм DJ Gee.
Реклама
Осужденные за браконьерство не убедили в своей невиновности волгоградский облсуд06.09.2021 10:05
Расследования 06.09.2021 10:05
Двоих волгоградцев ждет суд за попытку взорвать набитый миллионами банкомат03.09.2021 15:13
Расследования 03.09.2021 15:13
«Меня как будто загипнотизировали»: мошенники повесили гигантский кредит на мать-одиночку из Волгограда03.09.2021 12:36
Расследования 03.09.2021 12:36
Житель Волгоградской области застрелился из пистолета приятеля02.09.2021 15:02
Расследования 02.09.2021 15:02
Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области развивается по принципу «маятника»02.09.2021 11:53
Расследования 02.09.2021 11:53
Проломивший голову таксисту подросток ожидает суда в Волжском02.09.2021 10:48
Расследования 02.09.2021 10:48
В Волгограде разбойники с игрушечным оружием пришли за бесплатным кофе01.09.2021 14:46
Расследования 01.09.2021 14:46
Осужденному добавили срок за попытку нападения на начальника колонии в Волгоградской области01.09.2021 12:19
Расследования 01.09.2021 12:19
Двух медсестер подозревают в организации конвейера лжевакцинации в Волгоградской области31.08.2021 15:04
Расследования 31.08.2021 15:04
Покалеченной автобусом пенсионерке в Волгограде выплатят полмиллиона рублей31.08.2021 13:22
Расследования 31.08.2021 13:22
В Волгограде озвучили причину ДТП с четырьмя погибшими спортсменами31.08.2021 10:19
Расследования 31.08.2021 10:19
Массовые облавы на мигрантов прошли на полях, рынке и стройке в Волгоградской области28.08.2021 09:51
Расследования 28.08.2021 09:51
Волгоградца за покрытую битумом машину отправили на исправительные работы28.08.2021 09:16
Расследования 28.08.2021 09:16
В Волжском наказали участников шоу на красной «копейке» с торчащими из окон пассажирами (ВИДЕО)27.08.2021 17:32
Расследования 27.08.2021 17:32
Силовики раскрыли кровавое убийство на даче под Волгоградом27.08.2021 15:14
Расследования 27.08.2021 15:14
Реклама