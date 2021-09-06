



Полиция Волгограда организовала проверку по факту нападения в одном из ночных клубов на 30-летнего диджея под псевдонимом DJ Gee. Мужчина был госпитализирован с сотрясением головного мозга. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

О жуткой истории, случившейся в ночь с 4 на 5 сентября, рассказал сам пострадавший в социальных сетях. Мужчина работает профессиональным диджеем в различных клубах Волгограда, и в минувшую пятницу он выступал в одном из заведений на улице Глубокоовражной в Центральном районе. Один из посетителей клуба потребовал поставить любимую песню, однако диджей ответил отказом, ссылаясь на отсутствие у него в фонотеке требуемого трека и нежелание ставить именно его. По словам DJ Gee, недовольный гость ударил диджея, то в ответ ударил его, завязалась драка, к которой присоединились другие посетители. В определенный момент один из оппонентов ударил музыканта по голове стеклянной колбой от кальяна, наполненной водой.

Руководство клуба, где произошло нападение, сегодня утром объявило о его временном закрытии, все брони, выступления и мероприятия отменены.

Фото: Инстаграм DJ Gee.