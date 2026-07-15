Подход к признанию волгоградцев малоимущими изменят депутаты





В Волгоградской области намерены расширить перечень видов доходов семьи или одиноких граждан, не учитываемых при расчете среднемесячного дохода в целях признания их малоимущими при предоставлении жилья по соцнайму. Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании профильного комитета в облдуме. Изменения планируют внести в связи с корректировкой федерального законодательства.

В частности, в перечень доходов, не учитываемых при исчислении среднедушевого дохода, предлагается включить ежемесячные выплаты жителям Курской области, вынужденно покинувшим место жительства в связи с введением режима КТО и чрезвычайной ситуации федерального характера, а также утратившим имущество первой необходимости.



Также не будет приниматься во внимание единовременная материальная помощь работодателей работникам при рождении, усыновлении или удочерении ребенка или установлении опеки. Вносимые изменения позволят исключить случаи, когда разовые выплаты или меры поддержки в трудной жизненной ситуации формально увеличивают доход семьи и мешают получению жилья по договору социального найма, считают в регпарламенте.



Фото Волгоградской облдумы