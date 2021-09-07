Клиенты ВТБ Онлайн смогут контролировать свои пенсионные счета

Экономика 07.09.2021 12:06 Новости компаний
0
07.09.2021 12:06 Новости компаний
В ВТБ Онлайн появилась новая опция для клиентов ВТБ Пенсионный фонд и банка ВТБ, которая позволяет отправлять заявление на открытие нового пенсионного счета и контролировать его состояние.
В приложении теперь доступен раздел, в котором можно посмотреть состояние пенсионных счетов накопительной пенсии в рамках программы обязательного пенсионного страхования (ОПС), а также индивидуальных счетов по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
«Оперативный доступ к состоянию пенсионных счетов позволит клиентам ВТБ консолидировать информацию, которая касается их финансового статуса, планировать будущее и эффективнее распределять доходы. Такой функционал будет надежным помощником для клиентов, которым важны безопасность и удобное финансовое планирование», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
«Потребности и комфорт клиентов являются для нас приоритетными. Мы рады, что можем сегодня предоставить им возможность контролировать свои пенсионные счета, открытые в периметре Группы ВТБ, в режиме «одного окна». В ближайшее время наши клиенты смогут также пополнять свои пенсионные счета через ВТБ Онлайн», — сказала гендиректор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.
Клиенты ВТБ, которые еще не успели открыть пенсионный счет в НПФ ВТБ, могут сделать это в любое удобное время в режиме онлайн. В разделе «Услуги» внутри кнопки «Пенсия» можно ознакомиться с его преимуществами, информацией о доходности, условиями договора и порядком оформления, внести дополнительные сведения о себе и первый пенсионный взнос в размере от 10 тысяч рублей.
На главном экране ВТБ Онлайн у клиентов, которые имеют пенсионные счета в НПФ ВТБ, появится раздел «Пенсионные накопления» с действующими счетами. Клиент сможет перейти на страницу счета, чтобы посмотреть детальную информацию о нем.
Реклама
Банк «Открытие»: замедление восстановления США и Европы пока не сказывается на нефтяных котировках07.09.2021 11:57
Экономика 07.09.2021 11:57
Банк «Открытие» упростил валютные платежи для корпоративных клиентов07.09.2021 11:56
Экономика 07.09.2021 11:56
Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге выросли на 9% в августе07.09.2021 11:40
Экономика 07.09.2021 11:40
Сбербанк рассказал волгоградским студентам о важности ESG07.09.2021 11:39
Экономика 07.09.2021 11:39
Сотрудники «Волгоградэнергосбыта» предотвратили кражу имущества завода-банкрота07.09.2021 10:02
Экономика 07.09.2021 10:02
ВТБ запускает льготные предложения по ипотеке со ставкой от 7,9%07.09.2021 09:56
Экономика 07.09.2021 09:56
Погрузка на железной дороге в Волгоградской области составила более 9,5 млн тонн в январе-августе06.09.2021 16:34
Экономика 06.09.2021 16:34
В ВТБ Онлайн доступно приобретение паев ОПИФ под управлением ВТБ Капитал Инвестиции06.09.2021 15:31
Экономика 06.09.2021 15:31
Кредитный рейтинг ВТБ Лизинг подтвержден на уровне ruAA-06.09.2021 14:43
Экономика 06.09.2021 14:43
РУСАЛ стал генеральным партнером Гранд финала «Metal Cup. Устойчивое развитие»06.09.2021 13:57
Экономика 06.09.2021 13:57
Банк «Открытие» запускает серию открытых вебинаров по инвестициям06.09.2021 11:44
Экономика 06.09.2021 11:44
ВТБ повысил доходность по вкладу «История успеха» до 8%06.09.2021 11:31
Экономика 06.09.2021 11:31
Росстат: в Волгоградской области доходы падают, зарплата растет05.09.2021 09:11
Экономика 05.09.2021 09:11
В Волгоградской области сократились площади овощных плантаций04.09.2021 10:42
Экономика 04.09.2021 10:42
АО «Волгоградоблэлектро» присоединило к сетям более 1000 потребителей Волгоградской области с начала года03.09.2021 20:32
Экономика 03.09.2021 20:32
Реклама