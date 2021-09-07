Происшествия 07.09.2021 11:22
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07.09.2021 11:22
Водитель автомобиля "Лада-213100" протаранил такси в Волжском. Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла утром напротив дома №239 по улице Ленина. В результате пострадала 22-летняя девушка - пассажирка такси. Ее госпитализировали с места происшествия в больницу.
По предварительным данным, 52-летний водитель "Лады-213100" на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при развороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с такси, которое следовало во встречном направлении прямо без изменения направления движения.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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