Происшествия

В Волжском пассажирка такси попала в больницу из-за водителя-нарушителя

Происшествия 07.09.2021 11:22
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07.09.2021 11:22


Водитель автомобиля "Лада-213100" протаранил такси в Волжском. Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла утром напротив дома №239 по улице Ленина. В результате пострадала 22-летняя девушка - пассажирка такси. Ее госпитализировали с места происшествия в больницу.
По предварительным данным, 52-летний водитель "Лады-213100" на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при развороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с такси, которое следовало во встречном направлении прямо без изменения направления движения. 
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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