Руководитель волгоградской академии «Ротор» на год условно отстранен от футбола





Комитет по этике Российского футбольного союза наказал генерального директора ГАУ ВО «СК «Ротор» Александра Лаптева за инцидент после матча, который состоялся еще 3 апреля текущего года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение РФС.

«В соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Лаптеву Александру Владимировичу санкции в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 (один) год условно», - говорится в сообщении.

Поясняется, что наказание применено в связи с допущенными Лаптевым после матча зонального этапа Первенства России (зона «СФФ «Центр») сезона 2020-2021 годов СК «Ротор» г. Волгоград - ФШ им. Л. Слуцкого г. Волгоград нарушениями ст. 15 Регламента РФС по этике (Умаление чести, достоинства и деловой репутации).

В чем конкретно выразилось нарушение статьи 15 Регламента РФС по этике, в официальном сообщении не поясняется.

Между тем, как сообщает Sports.ru, в апреле текущего года после матча команды своей школы против сверстников из футбольной школы им. Л.В. Слуцкого в Волгограде в присутствие футболистов обеих команд и их родителей Лаптев прилюдно оскорбил тренера команды-соперника, а после поражения в матче попытался оказать на него физическое воздействие.