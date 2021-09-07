Руководитель волгоградской академии «Ротор» на год условно отстранен от футбола

Спорт 07.09.2021 10:52
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07.09.2021 10:52
Комитет по этике Российского футбольного союза наказал генерального директора ГАУ ВО «СК «Ротор» Александра Лаптева за инцидент после матча, который состоялся еще 3 апреля текущего года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение РФС.
«В соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Лаптеву Александру Владимировичу санкции в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 (один) год условно», - говорится в сообщении.
Поясняется, что наказание применено в связи с допущенными Лаптевым после матча зонального этапа Первенства России (зона «СФФ «Центр») сезона 2020-2021 годов СК «Ротор» г. Волгоград - ФШ им. Л. Слуцкого г. Волгоград нарушениями ст. 15 Регламента РФС по этике (Умаление чести, достоинства и деловой репутации).
В чем конкретно выразилось нарушение статьи 15 Регламента РФС по этике, в официальном сообщении не поясняется.
Между тем, как сообщает Sports.ru, в апреле текущего года после матча команды своей школы против сверстников из футбольной школы им. Л.В. Слуцкого в Волгограде в присутствие футболистов обеих команд и их родителей Лаптев прилюдно оскорбил тренера команды-соперника, а после поражения в матче попытался оказать на него физическое воздействие.
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