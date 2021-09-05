



«Ротор» обыграл на выезде клуб из Оренбурга в матче 9-ого тура первенства ФНЛ. Игра была яркой и зрелищной и главное – результативной. Матч прошел на стадионе "Оренбурга" с присутствием болельщиков. Хотя поначалу соперник «Ротора» взял инициативу в свои руки. Так, хозяева поля завладели большим игровым преимуществом в начале первого тайма. За 20 минут игрового времени оренбуржцы создали три очень опасных момента в штрафной площади гостей. В двух из них волгоградцев выручил вратарь Игорь Обухов. Так, Обухов спас ворота при выходе один на один футболиста хозяев c голкипером, а ещё в одном игровом эпизоде мяч пролетел рядом со штангой гостей. После этого волгоградская команда стала постепенно отодвигать игру от своих ворот и всё чаще переходила в атакующее наступление на половину поля «Оренбурга». И уже на 25-ой минуте поединка футболист хозяев совершил фол в своей штрафной на полузащитнике «Ротора» Александре Ташаеве. Главный арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Реализовать пенальти смог другой игрок волгоградцев Андреа Чуканов и гости повели в счёте. До конца тайма "Оренбург" создал ещё пару опасных моментов, но забитым голом они не завершились. А вот «Ротор», напротив, смог удвоить своё преимущество под конец первой половины игры. Нападающий Камиль Муллин замкнул прострел защитника Фёдор Первушина в чужой штрафной и отправил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме «Ротор» уже не упускал инициативу и продолжал держать соперника в напряжении. Результатом атак стал еще один гол – Камиль Муллин оформил дубль. Третий гол в ворота «Оренбурга» залетел на 60-ой минуте. После этого активности со стороны обеих команд поубавилось. Итог матча – 3:0.

Эта победа позволила "Ротору" подняться на 9-ое место. Однако окончательный расклад в турнирной таблице будет известен после окончания всех матчей в этом туре.