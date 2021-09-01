Расследования

В Волгограде разбойники с игрушечным оружием пришли за бесплатным кофе

Расследования 01.09.2021 14:46
0
01.09.2021 14:46




Добычей налетчиков на сетевой магазин в Ворошиловском районе Волгограда стали 26 пачек кофе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, работники магазина, расположенного на пощади Чекистов, пытались сами задержать грабителей, тогда один из них стал угрожать торговым работникам предметом, похожим на пистолет. Женщины испугались и отступили, нападавшие скрылись. Стоимость похищенного составила 6000 рублей.
Позже налетчиков удалось установить и задержать. Ими казались двое ранее судимых волгоградцев 18 и 20 лет. Один из них полгода назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойное нападение.
Со слов задержанных, похищенный товар они продали неизвестным, а деньги потратили на собственные нужды. При досмотре у одного из них, в сумке полицейские обнаружили игрушечный пистолет, который он использовал при совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". За содеянное подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. По решению суда 20-летний волгоградец заключен под стражу. В отношении второго фигуранта дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
01.09.2021 12:19
Расследования 01.09.2021 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2021 15:04
Расследования 31.08.2021 15:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2021 13:22
Расследования 31.08.2021 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2021 10:19
Расследования 31.08.2021 10:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2021 09:51
Расследования 28.08.2021 09:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2021 09:16
Расследования 28.08.2021 09:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2021 17:32
Расследования 27.08.2021 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2021 15:14
Расследования 27.08.2021 15:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2021 11:43
Расследования 27.08.2021 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2021 10:41
Расследования 27.08.2021 10:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2021 10:20
Расследования 27.08.2021 10:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2021 09:32
Расследования 27.08.2021 09:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2021 13:47
Расследования 26.08.2021 13:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2021 20:02
Расследования 25.08.2021 20:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2021 10:57
Расследования 25.08.2021 10:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:13
«Подведете не только вуз, но и страну»: на волгоградских студентов давят вакцинациейСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде промышленные «угодья» ликвидируемого банка распродают на торгахСмотреть фотографии
17:01
«Волгоградэнергосбыт» вернул «Волгоградмелиоводхозу» энергоснабжение и обязал погасить долгиСмотреть фотографии
16:30
Красноярские инженеры занялись «Белым морем» волгоградского «Химпрома»Смотреть фотографии
16:29
Волнистые потолки и паркет в Доме офицеров в Волгограде взяли под охрануСмотреть фотографии
14:46
В Волгограде разбойники с игрушечным оружием пришли за бесплатным кофеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Готовы ли волгоградцы променять походы в кино на онлайн-сервисыСмотреть фотографии
14:10
Волгоградские студенты-медики из «красных зон» попросили облегчить им трудоустройствоСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде пройдет масштабный форум для молодежи «За бизнес»Смотреть фотографии
12:48
В Волгоградской области селянина-безмасочника оштрафовали на 7,5 тыс рублейСмотреть фотографии
12:33
Скоростной трамвай в Волгограде запустили по новым рельсам до ВГТЗСмотреть фотографии
12:19
Осужденному добавили срок за попытку нападения на начальника колонии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу МХК «ЕвроХим»Смотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области изменилась ситуация с распространением коронавирусаСмотреть фотографии
11:20
МегаФон предоставил скидку 20% студентам и учащимсяСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области дорожают овощиСмотреть фотографии
10:54
Скидка 50% на билеты в пригородные поезда для студентов и школьников Волгоградской области вводится с 1 сентябряСмотреть фотографии
10:50
Московский подрядчик попал в черный список из-за сорванного ремонта дома культуры под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:35
Иномарка впечаталась в фуру на трассе под Волгоградом: водитель погибСмотреть фотографии
10:28
На трассе Волгоградской области выбросили туши зараженных животныхСмотреть фотографии
08:59
Более 733 тысяч волгоградцев получат 10 тысяч рублей в сентябреСмотреть фотографии
08:47
Учебный год в Волгоградской области начнется с ливней и градаСмотреть фотографии
19:32
На волгоградских АГЗС закончился газСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде «героические» улицы уходят под водуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:18
Geely ATLAS PRO: Новое поколение популярного внедорожникаСмотреть фотографии
16:56
Школьники узнают о правилах поведения в период коронавируса в игровой формеСмотреть фотографии
16:26
В Волгоградской области нашли десятки опасных детских площадокСмотреть фотографии
15:40
Прокурор Волгоградской области высадится на островеСмотреть фотографии
15:29
«Может рухнуть стена»: в Волгограде чиновники бросили жителей разваливающейся пятиэтажки на произвол судьбыСмотреть фотографии
15:04
Двух медсестер подозревают в организации конвейера лжевакцинации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 