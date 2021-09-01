В Волгограде разбойники с игрушечным оружием пришли за бесплатным кофе











Добычей налетчиков на сетевой магазин в Ворошиловском районе Волгограда стали 26 пачек кофе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, работники магазина, расположенного на пощади Чекистов, пытались сами задержать грабителей, тогда один из них стал угрожать торговым работникам предметом, похожим на пистолет. Женщины испугались и отступили, нападавшие скрылись. Стоимость похищенного составила 6000 рублей.

Позже налетчиков удалось установить и задержать. Ими казались двое ранее судимых волгоградцев 18 и 20 лет. Один из них полгода назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойное нападение.

Со слов задержанных, похищенный товар они продали неизвестным, а деньги потратили на собственные нужды. При досмотре у одного из них, в сумке полицейские обнаружили игрушечный пистолет, который он использовал при совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". За содеянное подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. По решению суда 20-летний волгоградец заключен под стражу. В отношении второго фигуранта дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



