Расследования

Двух медсестер подозревают в организации конвейера лжевакцинации в Волгоградской области

Расследования 31.08.2021 15:04
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31.08.2021 15:04


Две сотрудницы ЦРБ в Жирновском районе Волгоградской области подозреваются в подделке документов о вакцинации. По информации пресс-центра МВД России, две медсестры районной больницы за денежное вознаграждение изготавливали гражданам сертификаты профилактической прививки от COVID-19 без фактического прохождения процедуры вакцинирования. При этом они вносили недостоверные сведения о данных пациентах в медицинскую документацию, чтобы в дальнейшем занести в Федеральный регистр вакцинированных.
Уголовное дело возбуждено по ч. ст. 327 УК РФ (327. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Задержанные дали признательные показания. В отношении  них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По имеющимся данным, количество обратившихся к подозреваемым граждан составляет порядка 20 человек. Отмечается, что сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям граждан, которые воспользовались незаконными услугами.
В комитете здравоохранения Волгоградской области заявили, что данный случай находится на контроле ведомства и заверили, что необходимая помощь со стороны облкомздрава  при необходимости органам следствия будет оказана в полном объеме. Здесь также считают недопустимым злоупотребление сотрудниками медучреждений служебным положением, а также нарушение всех действующих регламентов. В ведомстве проводится  мониторинг таких ситуаций. Здесь напомнили, что по вопросам качества оказания медицинской помощи можно обратиться в колл-центр комитета здравоохранения Волгоградской области по номеру телефона: +7(8442) 32-61-67 Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00.

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