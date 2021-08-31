



Две сотрудницы ЦРБ в Жирновском районе Волгоградской области подозреваются в подделке документов о вакцинации. По информации пресс-центра МВД России, две медсестры районной больницы за денежное вознаграждение изготавливали гражданам сертификаты профилактической прививки от COVID-19 без фактического прохождения процедуры вакцинирования. При этом они вносили недостоверные сведения о данных пациентах в медицинскую документацию, чтобы в дальнейшем занести в Федеральный регистр вакцинированных.

Уголовное дело возбуждено по ч. ст. 327 УК РФ (327. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Задержанные дали признательные показания. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По имеющимся данным, количество обратившихся к подозреваемым граждан составляет порядка 20 человек. Отмечается, что сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям граждан, которые воспользовались незаконными услугами.