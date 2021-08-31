Московские эксперты: волгоградцы и сочинцы одинаково довольны жизнью





Аналитики финансового университета при правительстве РФ проанализировали уровень удовлетворенности своей жизнью обитателей городов с населением больше четверти миллиона человек. В Волгограде полностью или в основном довольных жизнью оказалось 76% опрошенных, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на исследование. Это столько же, сколько, например, в Сочи. В Волжском довольных жизнью больше – 78% опрошенных. Самый высокий уровень удовлетворенности своей жизнью в августе отмечен в Санкт-Петербурге (85%), Мурманске (84%), Москве (83%). Хуже всего настроения населения в Якутске (67%).

В ходе опроса жителям различных городов также был задан вопрос: «Скажите пожалуйста, есть ли в вашей жизни крупные проблемы, которые вас волнуют, портят вам жизнь, и которые вы затрудняетесь решить?» Исследование показало, что августе доля семей, озабоченных теми или иными серьезными проблемами (в основном это проблемы со здоровьем, трудоустройством и с сохранением уровня жизни семьи), составила 27% от их общего числа. Это намного больше, чем в «доковидных» 3 и 4 кварталах 2019 года. В Волгограде о портящих жизнь проблемах заявили 27% опрошенных, в Волжском доля таких респондентов составила 30%.

К числу городов, в которых имеется самая высокая доля озабоченных людей, относятся Улан-Удэ, Чита, Якутск, Астрахань, Стерлитамак. Например, в Улан-Удэ таких оказалось 37%. Меньше всего проблем в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Грозном и Мурманске.



