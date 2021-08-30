В СИЗО Волгоградской области готовятся к выборам в Госдуму





Девять избирательных участков создано в Волгоградской области в учреждениях уголовно-исправительной системы. Из них пять будут работать в СИЗО и четыре в помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при исправительных колониях и тюрьмах, сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по региону.

Сегодня в регионе избирательным правом обладают более 1800 человек из числа подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, состоящих на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции областного УФСИН.

В таких учреждениях проведение выборов обеспечат выездные избирательные комиссии. Также члены избирательных комиссий посетят лиц, находящихся под домашним арестом с полной изоляцией, для проведения процедуры голосования в месте исполнения меры пресечения.

Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ пройдут 17-19 сентября текущего года.



