



Многочисленные нарушения миграционного законодательства выявлены в ходе массовых рейдов силовиков в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, в них приняли участие сотрудники регионального Управления по вопросам миграции и районных отделов полиции, сотрудники регионального УФСБ, при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Рейды прошли на землях сельскохозяйственного назначения в Городищенском районе, в местах проведения строительных работ в Среднеахтубинском районе и на оптовой базе в Дзержинском районе Волгограда.





Всего были установлены и доставлены в отделы полиции 79 иностранных граждан, осуществляющих работы. В отношении 12 граждан, осуществляющих работы по уборке овощных культур в Городищенском районе, вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, предусматривающие наложение штрафа в сумме от 2 до 5 тысяч рублей. В Среднеахтубинском районе выявлены 5 человек, осуществляющих трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства РФ, и в Дзержинском районе Волгограда к ответственности привлечены 4 мигранта.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, привлекших иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности. Им грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, привлеченного к трудовой деятельности с нарушением законодательства.



