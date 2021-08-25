Волгоградского пенсионера поймали за езду на машине по дорожкам парка

Расследования 25.08.2021 10:57
0
25.08.2021 10:57
Полицейские установили личность водителя, который ездил на иномарке по дорожкам Комсомольского сада в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, нарушителем оказался 68-летний пенсионер - житель Дзержинского района Волгограда.
Накануне в одной из социальных сетей появилась видеозапись, на котором видно, как автомобиль "Chevrolet Lanos" разъезжает по пешеходным дорожкам парка, расположенного в Центральном районе Волгограда.
В отделе полиции нарушитель пояснил, что в автомобиле находились тяжелые предметы, и он не хотел переносить их самостоятельно. В отношении водителя составлены несколько административных протоколов. Ему грозит штраф или 15 суток ареста за езду без водительских прав и уже наложен штраф в сумме 2 тысячи рублей за движение по пешеходным дорожкам.
Известно, что в 2020 году мужчина был лишен удостоверения на право управления транспортным средством за нетрезвую езду.
Реклама
С осужденного в Волгограде директора подпольного завода потребовали в казну 327 миллионов24.08.2021 17:25
Расследования 24.08.2021 17:25
В Волгограде осудили двоих начинающих предпринимателей за обман государства24.08.2021 16:19
Расследования 24.08.2021 16:19
В Волгоградской области обобрали 14-летнего сироту24.08.2021 12:49
Расследования 24.08.2021 12:49
Прокуроры контролируют ликвидацию последствий шторма в селах Волгоградской области24.08.2021 10:22
Расследования 24.08.2021 10:22
Суд не нашел виновного в ДТП с коровой-беспризорницей под Волгоградом24.08.2021 08:58
Расследования 24.08.2021 08:58
Преступное трио идет под суд за серию краж из магазинов в Волгограде и Волжском23.08.2021 16:23
Расследования 23.08.2021 16:23
Жителя Волгоградской области осудят за сожженную заживо женщину23.08.2021 15:23
Расследования 23.08.2021 15:23
Экс-милиционер из Волжского отсудил у государства 800 тысяч за незаконное уголовное преследование21.08.2021 20:21
Расследования 21.08.2021 20:21
В Волгограде вскрыли аферу со списанием миллионов со счета питерской компании20.08.2021 11:34
Расследования 20.08.2021 11:34
В Волгограде директор частного детсада год держала сотрудников на «голодном пайке»20.08.2021 10:23
Расследования 20.08.2021 10:23
Кухня на миллион: обманутые волгоградцы добиваются наказания мебельщика19.08.2021 17:57
Расследования 19.08.2021 17:57
Серийные разорители лифтов задержаны в Волгограде19.08.2021 12:43
Расследования 19.08.2021 12:43
Виновник наезда на электросамокат пришел в полицию Волгограда с повинной18.08.2021 17:14
Расследования 18.08.2021 17:14
Владелец сети АЗС в Сургуте скрывал налоги в Волгограде18.08.2021 15:16
Расследования 18.08.2021 15:16
Сядет на 12 лет: волгоградец поплатился за интимную переписку с ребенком под видом интернет-кумира17.08.2021 13:27
Расследования 17.08.2021 13:27
Реклама