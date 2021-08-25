Волгоградского пенсионера поймали за езду на машине по дорожкам парка





Полицейские установили личность водителя, который ездил на иномарке по дорожкам Комсомольского сада в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, нарушителем оказался 68-летний пенсионер - житель Дзержинского района Волгограда.

Накануне в одной из социальных сетей появилась видеозапись, на котором видно, как автомобиль "Chevrolet Lanos" разъезжает по пешеходным дорожкам парка, расположенного в Центральном районе Волгограда.

В отделе полиции нарушитель пояснил, что в автомобиле находились тяжелые предметы, и он не хотел переносить их самостоятельно. В отношении водителя составлены несколько административных протоколов. Ему грозит штраф или 15 суток ареста за езду без водительских прав и уже наложен штраф в сумме 2 тысячи рублей за движение по пешеходным дорожкам.

Известно, что в 2020 году мужчина был лишен удостоверения на право управления транспортным средством за нетрезвую езду.



