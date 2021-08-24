Новые клиенты ВТБ смогут получить до 5 млн рублей на кредит наличными

Экономика 24.08.2021 09:29 Новости компаний
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24.08.2021 09:29 Новости компаний
ВТБ обновляет условия оформления кредитов наличными для новых клиентов банка. Сумма займа для них увеличится с 3 до 5 млн рублей и станет единой как и для зарплатных клиентов. До конца августа банк также планирует для всех заемщиков снизить минимальный размер кредита с 50 тыс. до 30 тыс. рублей.
«Мы предлагаем заемщикам максимально выгодные условия кредитования для решения финансовых вопросов. Понимаем, что цели у всех разные: одни клиенты рассчитывают на крупные покупки, а другим необходимо решение мелких бытовых задач. Поэтому мы расширяем диапазон сумм по кредиту наличными. Теперь всем клиентам доступен кредит до 5 млн рублей, а в ближайшее время мы планируем снизить до 30 тыс. рублей и его минимальный порог. При этом отмечу, что при росте объемов потребительского кредитования мы крайне внимательно следим за долговой нагрузкой клиентов, не допуская их закредитованности», - отметил Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ.
Кредиты наличными продолжают оставаться основным драйвером роста кредитного бизнеса ВТБ. За семь месяцев клиенты банка оформили более 920 тысяч потребительских кредитов на сумму 760 млрд рублей, что на 75% выше показателя за январь-июль 2020 года. Регионами-лидерами по объему продаж за семь месяцев года стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Портфель потребкредитов в июле превысил 1,7 трлн рублей, показав рост с начала года на 17%. До конца года банк планирует выдать в рамках потребкредитования 1,3 трлн рублей, что в 1,5 раза превысит результат прошлого года.
В ВТБ сейчас кредит наличными доступен в размере от 50 тысяч до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. При сумме займа от 2 до 5 млн рублей действует ставка 5,9% годовых с учетом программы страхования. В рамках программы рефинансирования клиент может объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.
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