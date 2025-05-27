Общество

Валуев и Джонсон научат боксу подростков в лагере «Авангард»

Общество 27.05.2025 15:24
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27.05.2025 15:24


В Волгоградской области 29 мая откроется первая летняя военно-патриотическая смена в оборонно-спортивном лагере «Авангард». Как сообщили V102.RU в пресс-службе этого учреждения, участниками смены «Время юных героев» станут 850 подростков из Волгоградской и Белгородской областей, Донбасса и Новороссии.

Специальным гостем мероприятия будет многократный чемпион по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев. Он даст подросткам мастер-класс вместе со своим спарринг-партнером Кевином Джонсоном - американским и российским боксёром-профессионалом.

Примечательно, что Кевин Джонсон, который уже приезжал в «Авангарде», этот летний сезон проведет в этом лагере в качестве инструктора.

В июне и июле в лагере «Авангард» пройдут четыре летних смены «Время юных героев» для 3400 подростков. В ходе летнего отдыха и обучения под руководством профессионального инструкторского состава Центра «ВОИН» они получат актуальные навыки начальной военной подготовки, станут зрителями военно-исторической реконструкции, посетят памятные места, встретятся с героями России, участниками СВО и звездами спорта.

Фото: Николай Валуев / t.me 

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