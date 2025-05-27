УФАС накажет волгоградский «Газпром» за срыв отопительного сезона

Общество 27.05.2025 16:25
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27.05.2025 16:25
Волгоградское УФАС признало ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» нарушившим Закон о защите конкуренции. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, организации грозит ответственность за срыв отопительного сезона.
Расследование проводилось по жалобе администрации городского поселения Новоаннинский. 15 октября 2024 года в городе стартовал отопительный сезон. Однако тепло в 36 многоквартирных домах так и не появилось. Выяснилось, что поставщик газа - «Газпром межрегионгаз Волгоград» - не согласовывал заявку на подачу газа на котельные из-за задолженности владельца котельных, которые снабжали теплом жилые дома.
Поставка газа была восстановлена только 18 октября 2024 года после частичной оплаты поставщиком теплоснабжения долга.
В ведомстве отметили, что действия газовиков были недопустимыми.
- Поставщик газа применил способ самозащиты своих прав, который привёл к нарушению прав потребителей, своевременно и добросовестно вносящих необходимые платежи за коммунальные услуги, - подчеркнули в УФАС.
За допущенное правонарушение установлена ответственность в виде административного штрафа в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.
Фото V102.RU (архив)
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