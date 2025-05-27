Главный пристав региона проведет прием волгоградцев в канун Дня защиты детей





29 мая в Волгоградской области пройдёт акция «Судебные приставы — детям». Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель регионального управления ФССП России Дмитрий Ткаченко совместно с членом Общественной палаты РФ Светланой Казаченок и уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области Юлией Приклонской встретятся с родителями.

Волгоградцы смогут пожаловаться на проблемы, связанные с взысканием алиментов, передачей детей одному из родителей или под опеку государства, установлением порядка общения с несовершеннолетними.

Отметим, встречи пройдут на площадках местных администраций с помощью видеоконференцсвязи с 12:00 до 16:00. Уточнить место проведения и записаться на приём жители региона могут по телефону 8(8442)97-32-17.