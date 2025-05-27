Расследования

Угонщику военного КАМАЗа Буянову смягчили приговор за смерть реставратора

Расследования 27.05.2025 12:16
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27.05.2025 12:16


Волгоградский областной суд на 2 месяца снизил срок лишения свободы для Александра Буянова, по вине которого погиб известный реставратор Сергей Типайлов. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, окончательное наказание составило 7 лет 10 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Напомним, по приговору Центрального суда Буянов был приговорен  к 8 годам  лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания он в течение 3 лет должен был быть лишен  права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
В Волгоградской областной прокуратуре напомнили, что ДТП со смертельным исходом случилось 11 августа 2024 года. Александр Буянов в состоянии алкогольного опьянения угнал КАМАЗ и разъезжал на нем по улицам города. Напротив «Волгоград Арены»  он сбил 47-летнего спешившегося велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После этого Буянов скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевший скончался на месте. При этом ДТП произошло на глазах у детей погибшего.
Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал, однако не согласился с назначенным наказанием, посчитав его слишком суровым. 
В итоге Волгоградский областной суд изменил приговор суда первой инстанции. Единственное, чего удалось добиться Буянову, это снижения срока отбывания наказания в колонии и периода, в течение которого он не сможет управлять автомобилем, на 2 месяца. 
Фото V102.RU (архив)

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