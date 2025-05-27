Волгоградец снял на видео драку вороны с огромной крысой в центре города





В Центральном районе Волгограда днем 27 мая читатель ИА «Высота 102» стал очевидцем необычного происшествия – драки вороны с огромной крысой. Происходящее горожанин снял на видео.

По словам жителя Центрального района, крыса внушительных размеров привлекла его внимание, гуляя вдоль оживленной магистрали по проспекту Ленина – напротив дома №21. Однако не только человеком она оказалась замечена, но и вороной.





Судя по предоставленному видео, подлетев поближе к крысе, ворона сначала наблюдала за ней с забора, после чего перешла в атаку. В ходе поединка грызун и ворона переместились даже на проезжую часть. На этом видео завершилось.

Как уточняет читатель ИА «Высота 102», получив несколько ударов клювом, крыса сбежала с места происшествия.

Видео: читатель ИА «Высота 102»