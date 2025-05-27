Общество

Волгоградец снял на видео драку вороны с огромной крысой в центре города

Общество 27.05.2025 18:21
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27.05.2025 18:21


В Центральном районе Волгограда днем 27 мая читатель ИА «Высота 102» стал очевидцем необычного происшествия – драки вороны с огромной крысой. Происходящее горожанин снял на видео. 

По словам жителя Центрального района, крыса внушительных размеров привлекла его внимание, гуляя вдоль оживленной магистрали по проспекту Ленина – напротив дома №21. Однако не только человеком она оказалась замечена, но и вороной. 



Судя по предоставленному видео, подлетев поближе к крысе, ворона сначала наблюдала за ней с забора, после чего перешла в атаку. В ходе поединка грызун и ворона переместились даже на проезжую часть. На этом видео завершилось.

Как уточняет читатель ИА «Высота 102», получив несколько ударов клювом, крыса сбежала с места происшествия.  

Видео: читатель ИА «Высота 102» 

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