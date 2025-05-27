Столичная альтернатива: почему волгоградцы переключились на Москву

Экономика 27.05.2025 12:00
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27.05.2025 12:00
В эпоху рекордной ключевой ставки Центробанка в 21% и стремительно растущей инфляции жители Волгограда сталкиваются с острой необходимостью поиска эффективных инструментов сохранения капитала. Согласно масштабному исследованию ВЦИОМ и ДОМ.РУ, ровно половина россиян видит в покупке жилья и коммерческих площадей наиболее надежный способ защитить свои сбережения от обесценивания.
Местная ситуация демонстрирует крайне противоречивую картину. С одной стороны, цены в новостройках растут стремительными темпами – средний бюджет сделки за год увеличился на 25% и достиг 5,5 млн рублей. Эксперты отмечают, что стоимость квартир завышена примерно на 20-30% от реальной стоимости.
Одновременно высокие процентные ставки по ипотеке нанесли сокрушительный удар по платежеспособности. Объем продаж новостроек сократился на 38%, а количество сделок упало более чем наполовину. При этом прибыльность вложений в жилье составляет всего 7,4% годовых, а срок окупаемости растягивается на 16-18 лет.
В таких турбулентных условиях все больше волгоградцев обращают взгляды на географически удаленные, но экономически привлекательные направления. Особый интерес вызывает бурно развивающаяся Новая Москва – территория, которая за последние годы превратилась в одну из наиболее перспективных площадок страны.
– Новые районы столицы развиваются невиданными ранее темпами. За одиннадцать лет здесь построили больше станций метро, чем многие крупные региональные центры за всю свою историю, – прокомментировала ИА «Высота 102» заместитель коммерческого директора ГК «А101» по коммерческой недвижимости Оксана Моисеева.
Одним из ключевых преимуществ вложений в Новой Москве становится комплексный подход к созданию городской среды. В отличие от традиционной застройки, где жилые кварталы зачастую оказываются оторванными от социальной инфраструктуры, новые микрорайоны изначально проектируются как самодостаточные города.
По словам эксперта, треть жителей таких районов вообще не выезжает за их пределы для удовлетворения повседневных потребностей. Концепция застройки предполагает, что все необходимое – торговля, общепит, образование, спорт, отдых – находится в комфортной пешей доступности.
Такой подход создает устойчивую экономическую базу для владельцев коммерческих площадей. Постоянный поток покупателей обеспечивает высокие доходы и минимизирует риски простоя помещений. За последние пять лет стоимость жилья выросла более чем на 70%, а торговые площади приносят до 25% годовых – как самые доходные акции, но с меньшими рисками.
– Бизнес постепенно покидает переуплотненный и дорогой центр, перемещаясь в новые кварталы. Этот тренд только набирает обороты, что означает дальнейший рост спроса на все виды площадей, – анализирует ситуацию Оксана Моисеева.
Современные финансовые инструменты делают столичные вложения доступными даже для среднего класса. Благодаря семейной ипотеке можно приобрести комфортное жилье с ежемесячным платежом 47,4 тысячи рублей. Примечательно, что арендный доход от последующей сдачи квартиры способен не только покрывать кредитные обязательства, но и приносить дополнительную прибыль.
Особенно востребованными у волгоградцев стали помещения стрит-ритейла – небольшие торговые площадки на первых этажах жилых домов. Эти объекты представляют идеальный баланс между доступностью и высокой прибыльностью, особенно популярны для открытия кофеен, продуктовых магазинов, салонов красоты.
Масштабы развития поражают воображение: к моменту завершения всех строительных проектов население новых микрорайонов столицы достигнет 750 тысяч человек. Такая концентрация жителей гарантирует устойчивый спрос на все виды услуг и товаров, создавая благоприятную среду для любого коммерческого проекта.
Статистика подтверждает необратимость тренда: уже сегодня доля сделок с участием региональных покупателей преодолела отметку в 16% – фактически, каждый шестой приезжает из других городов России. Для волгоградцев столичные активы становятся не просто альтернативой волатильному местному сегменту, но реальным инструментом диверсификации рисков и обеспечения стабильного пассивного дохода.
В условиях продолжающейся экономической неопределенности и высокой инфляции такая стратегия выглядит особенно привлекательной. Современные технологии удаленного сопровождения сделок позволяют волгоградцам эффективно управлять московскими активами, не покидая родного города. Это открывает уникальные возможности для создания сбалансированного портфеля, где надежность сочетается с высокой прибыльностью.
Фото: Виктор Поренко
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