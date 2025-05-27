На Максимку в Волгограде 31 мая съедутся полсотни лучших мотогонщиков





31 мая в Советском районе Волгограда на трассе «Максимка» пройдет второй этап Чемпионата и Первенства Волгоградской области по мотокроссу. Как сообщает V102.RU, участниками соревнований станут порядка 50 спортсменов со всего региона.

Сильнейших гонщиков будут выявлять в шести классах: 65 куб.см., 85 куб.см., 125 куб. см. (мужчины), «Открытый», «Ветераны» и «Открытый Китай». Победители будут определены по итогам двух заездов.

Все желающие смогут стать зрителями соревнований – вход свободный. А чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо ознакомиться с регламентами предстоящих этапов и расписанием заездов, а также с условиями к их допуску. Это можно сделать в официальной группе в ВКонтакте «Школа мотокросса при СТК «АлИг» или по телефону: 68-00-18.

Фото: архив V102.RU