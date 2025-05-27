Происшествия

Избиение цыганом 25-летней волжанки сняли на видео очевидцы

Происшествия 27.05.2025 19:21
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27.05.2025 19:21


Сцену избиения цыганом женщины сняли жители Волжского Волгоградской области 27 мая. Как сообщает ИА «Высоты 102», инцидент произошел под окнам дома по проспекту Ленина. Полицейскими злоумышленник уже задержан.

Как видно на кадрах, во двор дома заехала машина, из которой выскочил мужчина цыганской внешности, который сначала развернул плакат, а потом со всей силы замахнулся им на девушку. Погасить конфликт пытались женщина и молодой человек, но разъяренный мужчина не успокаивался и когда девушка присела на лавочку, он подскочил к ней, схватил за волосы и, повалив на асфальт, продолжил избивать, ударив ногой по голове.



По утверждению очевидцев, эта безобразная сцена происходила на глазах жителей 14-ого микрорайона. Сообщалось, что якобы цыгане громко слушали музыку, после чего на них написали жалобу.

В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству сообщили, что сегодня, 27 мая, в полицию Волжского поступило сообщение из больницы об обращении за медицинской помощью 25-летней женщины. 

В ходе организованной проверки было установлено, что травму она получила утром этого дня в результате произошедшего конфликта с местными жителями у дома по пр. Ленина. Причиной конфликта послужило сделанное ею замечание по поводу нарушения режимы тишины и покоя в ночное время. Ранее в полицию женщина по фактам нарушения режимы тишины и покоя не обращалась, – сообщили в Главке.

Полицейскими в ходе проведенных мероприятий задержаны и доставлены в подразделение двое мужчин. По факту случившегося проводится дальнейшая проверка.

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