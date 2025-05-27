Сотрудники Россельхознадзора выявили факт недостоверного декларирования продовольственной пшеницы фермером из Киквидзенского района Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, индивидуальный предприниматель указал в декларации 2 тысячи тонн зерна, что почти вдвое превысило объем собранного урожая.

- При анализе информации, содержащейся в ФГИС «Зерно» установлено, что предпринимателем при уборке урожая сформирована партия пшеницы массой 1,1 тыс. т. Других сведений и информации в Федеральной системе прослеживаемости зерна им не предоставлено, - пояснили в управлении.

В результате указанные фермером данные были признаны недостоверными, так как задекларированная масса зерна превышает массу собранного урожая. Декларацию аннулировали, а предпринимателю объявили предостережение о недопустимости таких нарушений.