В «Царицынской опере» прошёл масштабный проект «Правнуки Победы»





Театр «Царицынская опера» на три дня стал площадкой реализации масштабного проекта. С 23 по 25 мая в учреждении культуры прошла насыщенная образовательная программа, кульминацией которой стал театрализованный концерт «Правнуки Победы» (6+). Событие состоялось благодаря федеральному проекту «Международные культурные центры» Ассоциации музыкальных театров России при поддержке Минкультуры РФ.

Стартовым событием стало открытие выставки рисунков из коллекции волгоградской областной детской художественной галереи. На выставке представлены детские рисунки из разных регионов России (Омск, Липецк, Пенза, Волгоград и Волгоградская область) и Белоруссии.

Круглый стол «Опыты трансляции в искусстве образов в Великой Отечественной войне» объединил экспертов в области культуры, образования, молодежь.





Среди гостей были: кандидат искусствоведения, социолог театра, профессор кафедры продюсерства в области исполнительских искусств Российского государственного института сценических искусств Татьяна Клявина, исполнительный директор Ассоциации Музыкальных Театров, проектный менеджер, театровед, кандидат искусствоведения Наталья Зыкова, заслуженный работник культуры РФ, доцент Юлия Большакова, заслуженный учитель РФ, преподаватель Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. Ф.Ф. Слипченко Александр Козырев. В ходе дискуссии обсуждали важные аспекты образования и культуры, направленные на формирование у молодежи чувства гордости за свою страну и уважение к ее истории и традициям.

— Герои Великой Отечественной войны и преемственность поколений – общий лейтмотив насыщенной образовательной программы проекта «Правнуки Победы, – приветствовал гостей директор Волгоградского государственного театра «Царицынская опера» Сергей Гринев. – Лозунг – «История делает будущее». Не знать историю, не передавать ее дальнейшим поколениям – это загубить культурный фонд, культурный код нашей страны. Поэтому мы бережно берем наши исторические события и через музыку, через поэзию, через художественные полотна выстраиваем для наших потомков патриотическую линию, тем самым укрепляя культурное наследие.

— С апреля по ноябрь 2025 года Ассоциация Музыкальных Театров при поддержке Министерства культуры Российской Федерации реализует проект «Международные культурные центры», — рассказала идейный вдохновитель культурного марафона, заслуженный работник культуры РФ Юлия Большакова. — Девиз проекта в 2025 году: «Потомки победителей – приношение Героям». Уже не правнуки, а праправнуки Победы сегодня вступают в жизнь, и очень важно не терять историческую связь поколений. Наша задача подойти неформально к патриотическому направлению. Мы говорим, что это часть нашего бытия, которое останется с нами и которое связывает нас с нашими предками. И что все, что мы делаем сегодня – это объяснение в любви тем, кто был до нас.

24 мая в театре «Царицынская опера» прошли тематические мастер-классы, творческие лаборатории. На одной из площадок заслуженная артистка РФ Анна Девяткина провела мастер-класс «Патриотическая советская песня в детском исполнительском творчестве» для воспитанников музыкальных школ. В ходе встречи участники смогли глубже понять историю и содержание патриотических песен, изучить особенности их вокального исполнения, отработать технику дыхания, интонацию и выразительность, что помогает исполнителю лучше передать эмоции и смысл произведений.





Творческая лаборатория «Музыка Александры Пахмутовой – веха в музыкальной культуре России» прошла под руководством профессора кафедры истории и теории музыки Волгоградской государственной консерватории им. А.П. Серебрякова, кандидата искусствоведения, почетного работника высшего образования Ольги Шмаковой. В рамках лаборатории участники ближе познакомились с биографией и творчеством великой землячки Александры Николаевны, проанализировали её наиболее известные произведения и их тематику, а также исследовали влияние её музыки на различные жанры и направления, такие как кино и популярная музыка.

25 мая в теплой атмосфере состоялась уникальная творческая встреча «Рождение музыки» с заслуженным работником культуры РФ, композитором, художественным руководителем Московского детского театра эстрады, председателем совета по развитию детского творчества Ассамблеи народов Евразии и Африки Валентином Овсянниковым. Во время встречи мэтр поделился с юными волгоградцами секретами творческого мастерства, рассказал о выборе музыкальных форм и стилей, источниках вдохновения и методах совершенствования своего ремесла.

— Рад снова оказаться в театре «Царицынская опера», с которым меня связывают годы дружбы и спектакль «Маленький принц», музыку к которому я написал, — поделился впечатлениями композитор Валентин Овсянников. — Провёл мастер-класс «Рождение музыки» и поделился с юными коллегами разной информацией. Буду рад, если это пригодится в жизни, творческой судьбе. Мне очень понравились глаза зрителей – ребята слушали с большим интересом.

Культурный марафон «Правнуки Победы» завершился масштабным концертом с одноимённым названием. В музыкальной программе приняли участие ведущие солисты, хор, оркестр театра «Царицынская опера», студенты Волгоградской государственной консерватории им. А.П. Серебрякова, Волгоградский детский симфонический оркестр. Для волгоградцев и гостей города прозвучали военные и патриотические песни, а также произведения Александры Пахмутовой.

Профессор кафедры продюсерства в области исполнительских искусств Российского государственного института сценических искусств, социолог театра, кандидат искусствоведения Татьяна Клявина поделилась своими впечатлениями:

— Впервые в Волгограде, для меня было очень важно посетить этот город. Мой двоюродный брат погиб под Сталинградом в 18 лет. Он был призван с северного Сахалина и остался на этой земле. Молодая аудитория внимательно слушала и активно участвовала в программе. Концерт передал сильную эмоциональную вибрацию. Сегодня ценится открытость, искренность и доверительность, особенно в такой теме. Мы уже 80 лет говорим о Великой Отечественной войне и многие слова стали немного затёрты. Поэтому обращение к глубинным эмоциям и умение их пробудить очень важны. Я, как социолог, увлечена поиском механизмов, которые позволят памяти оставаться живой и сохранять связь поколений.

— В этом году все наши международные культурные центры посвящены Победе — 80-летию победы в Великой Отечественной войне, и мы не могли не обратить особое внимание на подвиг Сталинграда-Волгограда, — подытожила менеджер проекта, исполнительный директор Ассоциации музыкальных театров Наталья Зыкова. — Для нас было важно установить связь между теми далёкими годами и современным поколением, понять, насколько молодёжь чувствует, осознаёт и осмысливает эту тему. В течение трёх дней Международные культурные центры работали в Волгограде, где программа была наполнена насыщенными событиями — прошли интересные мастер-классы, а завершился марафон масштабным концертом с участием солистов, оркестра театра и Волгоградского областного детского симфонического оркестра. Руководство театра «Царицынская опера» прилагает огромные усилия для приобщения молодёжи к искусству и культуре. Детский областной симфонический оркестр – один из ярчайших примеров того, как привлечь ребят в культурную жизнь региона, в музыку. В ходе мероприятий шёл разговор о тех ценностях, которые важно передавать молодому поколению. В зале присутствовали дети разных возрастов — воспитанники музыкальных школ и театральных студий, и мы надеемся, что услышанное останется у них в памяти, вдохновит их посещать театр, заниматься музыкой, балетом и оперой.

Фото предоставлено пресс-службой театра

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