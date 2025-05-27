Телеком

Билайн обеспечил связью гостей парк-клуба «Дубровский»

Телеком 27.05.2025 16:29
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27.05.2025 16:29


Билайн построил базовую станцию на территории парк-клуба «Дубровский» (Волго-Ахтубинская пойма, рядом с поселком Великий Октябрь) и установил точки доступа Wi-Fi, которые обеспечивают бесшовное покрытие всей территории туристической базы. По данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» скорость мобильного интернета билайн в «Дубровском» достигает 80 Мбит/с.
— Мы рассчитываем, что за год наша базовая станция обслужит более 100 тыс человек. Кроме того, запустив этот объект мы обеспечили связью жителей близлежащих поселков в радиусе 1,3 км с населением более тысячи человек. Клиенты билайн в этих населенных пунктах с помощью мобильного интернета билайн могут пользоваться современными онлайн сервисами: смотреть кино онлайн, совершать видео звонки, делиться впечатлениями в социальных сетях, — прокомментировал директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков.
Помимо жителей Волгоградской области парк-клуб посещают туристы из других регионов. По данным внутренней аналитики билайн, активнее всего мобильным интернетом в «Дубровском» в марте 2025 года пользовались гости из Самары, Белгорода, Нижнего Новгорода, меньше – жители Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Астрахани и Санкт-Петербурга.
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