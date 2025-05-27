



Прошлая неделя в читальном зале «Воздух» выдалась насыщенной и разнообразной. В пространстве, созданном возле областной библиотеки им. Горького, прошла серия встреч, посвящённых литературе, истории и народному творчеству.

Одним из центральных событий стал литературно-музыкальный вечер, приуроченный к 120-летию Михаила Шолохова. Под открытым небом прозвучали казачьи песни в исполнении ансамбля «Лазоревый цветок», а сотрудники библиотеки подготовили викторину по творчеству писателя.





Гости с интересом отвечали на вопросы о казачьей культуре. Особый отклик вызвало задание с «чёрным ящиком», в котором оказался степной тюльпан – символ Донского казачества и любимый цветок самого Шолохова.

Не менее увлекательным стало интеллектуальное состязание «Факты на стол», где команды соревновались в знании фактов о классиках русской литературы. Некоторые раунды превращались в настоящие расследования – участники изучали «личные дела» писателей и спорили над разгадками.





В формате «Своей игры» посетители читального зала стали участниками турнира, посвященного Дню славянской письменности. Они смогли продемонстрировать знание истории письменности, книгопечатания, культурных особенностей Руси и биографий Кирилла и Мефодия.





Русские сказки стали темой еще одной встречи – викторина «Сказка родная, народная» собрала в «Воздухе» молодежь, готовую вспомнить и переосмыслить знакомые с детства сюжеты. Участники охотно отвечали на вопросы, делились знаниями и просто хорошо проводили время.

Отметим, читальный зал под открытым небом открылся в Волгограде в середине весны, но уже успел стать точкой притяжения для жителей и гостей города.



