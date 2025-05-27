Расследования

В Волгограде огласили приговор по делу о похищении средь бела дня двоих человек

Расследования 27.05.2025 19:38
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27.05.2025 19:38


Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор двум местным жителям за похищение людей и вымогательство, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвиняемых признали виновными в похищении из корыстных побуждений двух человек с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в составе группы по предварительному сговору. 

- С учетом обстоятельств совершения преступлений, данных о личности виновных и мнения государственного обвинения, суд приговорил молодых людей к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев и 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщила Черединина.

Фигурантам уголовного дела 21 и 22 года. Вину они не признали.

Следствием и судом установлено, что днем 18 апреля 2024 года они в Краснооктябрьском районе избили двоих знакомых в возрасте 22 и 24 лет, затолкали в автомобиль и вывезли на безлюдный участок местности. Там они продолжили избиение, требуя у них 60 тысяч рублей. Пострадавшие перевели требуемую сумму на банковскую карту своих мучителей, после чего были отпущены. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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