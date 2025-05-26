Экономика

Волгоградский бизнес нахватал за 3 месяца кредитов на 56 млрд

Экономика 26.05.2025 18:49
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26.05.2025 18:49


Волгоградские компании оформили за период с января по март 2025 года кредитов в банках на общую  сумму в 56,8 млрд рублей, что на 9% больше аналогичного периода прошлого года. Как рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском отделении банка, рост объема кредитования пришелся в основном на крупный бизнес, который увеличил использование заемных средств на 42,3% - до 36,5 млрд рублей.
В частности, предприятия обрабатывающей промышленности оформили в 1,5 раза больше финансовых ресурсов, чем годом ранее. Заметно увеличилось кредитование компаний, работающих в сфере транспорта и связи.
Аналитики банка считают, что рост объемов кредитования в прошлом году способствовал увеличению инфляции. А высокая ключевая ставка необходимf  для сбалансирования темпов кредитования и, соответственно, для снижения инфляции. 
Справка. В Волгоградской области кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 1 апреля 2025 года составил 314,3 млрд рублей. Это на 27,3% больше, чем годом ранее. В целом по России прирост составил 14,9%. Обязательства крупных компаний в регионе увеличились почти в 1,6 раза и достигли 232,6 млрд  рублей.

Фото V102.RU

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