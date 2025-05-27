Расследования

Глава Дубовского района Улитин прокомментировал задержание своих замов

Расследования 27.05.2025 11:54
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27.05.2025 11:54


Сегодня, 27 мая, глава Дубовского района Волгоградской области Василий Улитин прокомментировал задержание своих заместителей Андрея Еремина и Марины Киреевой. Как сообщает V102.RU, руководитель района уточнил, что правоохранительные органы задержали его подчиненных вчера, 26 мая.

- В настоящее время ведутся следственные действия по подозрению в превышении ими должностных полномочий. Администрация Дубовского муниципального района оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам, - заверил районный глава.

По словам Улитина, несмотря на задержание сразу двоих заместителей, все структурные подразделения администрации Дубовского района работают в штатном режиме.

Как ранее сообщало информагентство,  Еремину и Киреевой инкриминируется превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности  (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, районные чиновники заставляли руководство школ и детсадов за счет бюджетных средств заключать прямые договоры на поставку мебели и техники якобы для нужд учебных заведений. А на самом деле все закупленное имущество заместители главы забирали в администрацию, чтобы обставить свои кабинеты. Всего было заключено 12 таких договоров на сумму более 1,5 миллиона рублей. 

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