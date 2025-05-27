









Полицейские в Волгоградской области задержали двух заместителей главы Дубовского района Андрея Еремина и Марину Кирееву по подозрению в том, что они обставляли мебелью и техникой свои кабинеты за счет детей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, районных руководителей, которым вменяется превышение должностных полномочий, полицейские задержали при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии.

Установлено, что с 2022 по 2024 годы заместители главы Дубовского района давали указания руководителям школ и детских садов заключать прямые договоры на поставку мебели, оргтехники и мобильных телефонов. Однако товары, которые закупались якобы на нужды учебных заведений, чиновники забирали себе.

- На самом же деле, все заказанные предметы интерьера и электроника поставлялась не детям в школы и сады, а в администрацию - в кабинеты фигурантов, - сообщили в Главке.

Предварительных ущерб, нанесенный в ходе преступления, оценивается в сумме более 1,5 миллиона рублей.





В СУ СК России по Волгоградской области сообщили, что задержанные руководители района подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности).





По данным следствия, подозреваемые в 2022 году разработали преступный план с целью приобретение мебели, компьютерной и бытовой техники якобы для нужд образовательных учреждений района, а в действительности имущество размещалось в помещениях администрации, где работали фигуранты. Всего в общей сложности за два года было заключено не менее 12 муниципальных контрактов, которые оплачивались за счет бюджетов образовательных организаций. Однако закупленная офисная мебель, компьютерная техника, смартфоны, бытовая электроника и прочее имущество в образовательные учреждения не поступили.

- Таким образом, преступными действиями подозреваемых нарушены права несовершеннолетних обучающихся, поскольку бюджетные средства, предназначенные для улучшения условий учебного процесса, были использованы в интересах администрации, - заявили в СУ СКР по региону.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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