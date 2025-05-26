Новостройки Волгограда подорожали почти на треть относительно вторичного жилья

Аналитики отмечают, что цены на квартиры в новостройках продолжают значительно опережать стоимость вторичного жилья. Волгоград не стал исключением из общероссийской тенденции. Если в 2010 году покупка квартиры на стадии строительства была выгоднее готового жилья, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

По данным «ЦИАН для Профи», средняя цена квартиры на первичном рынке в Волгограде составляет около 136 тысяч рублей за квадратный метр. Это на 29% дороже аналогичного жилья на вторичном рынке.

За последние 15 лет рынок жилья полностью изменился. Теперь купить квартиру на стадии строительства стало на четверть дороже готового жилья, хотя раньше все было наоборот.

Ситуация ухудшилась после отмены льготной ипотеки. Если год назад разница в ценах между новостройками и вторичкой составляла 15%, то сейчас – уже 23%. За последний год новостройки подорожали на 13%, а вторичное жилье – всего на 6%.

Рост цен на новостройки связан с удорожанием стройматериалов и кредитов для застройщиков. При этом некоторые покупатели все еще могут воспользоваться оставшимися льготными программами.

Владельцы квартир на вторичном рынке вынуждены снижать аппетиты, поэтому цены на готовое жилье растут медленнее.

– После завершения массовых программ господдержки покупателям стало намного сложнее приобретать новое жилье. Нужны новые льготные программы, – прокомментировал ИА «Высота 102» директор по ипотечным продажам ГК «А101» Рустам Азизов.

По его словам, одним из лучших решений стала бы льготная ипотека для участников СВО под 2% годовых с первоначальным взносом от 10%.

– В Год Защитника Отечества такая программа особенно актуальна. Это позволит участникам СВО приобретать качественное жилье на выгодных условиях, – подчеркивает эксперт.

При этом эксперт отмечает, что сейчас наиболее интересные предложения новостроек представлены в Новой Москве и Ленинградской области, где активно строятся современные жилые районы с развитой инфраструктурой – школами, поликлиниками, спортивными объектами.

Фото: из архива ИА «Высота 102»