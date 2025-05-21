Экономика

Цены на бензин не дрогнули ни на копейку в Волгоградской области

Экономика 21.05.2025 21:17
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21.05.2025 21:17


В Волгоградской области цены на автомобильное топливо продемонстрировали стойкость и стабильность. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, за минувшую неделю они не выросли ни на копейку.
Пока средние цены на бензин и солярку выглядят так, как и неделю назад. АИ-92 стоит 57,24 рубля, АИ-95 – 63,62 рубля. Цены на АИ-98 не меняются вот уже месяц – 84,95 рубля. Стоимость дизтоплива также осталась прежней – 68,49 рубля.
Фото V102.RU (архив)


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