Жара до +35 и дикий ветер: какая погода ждет волгоградцев до конца мая

Общество 27.05.2025 14:25
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27.05.2025 14:25
В Волгограде и области порывистый ветер, который создает дискомфорт жителям уже второй день, сохранится до конца рабочей недели. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального ЦГМС, с 27 по 30 мая местами его скорость будет достигать 15-20 метров в секунду. При этом дневные температуры воздуха будут постепенно нарастать. И к пятницу столбик термометра на некоторых территориях региона поднимется до +35 градусов.
В Волгограде тоже сохранится ветреная погода. А в последний рабочий день недели в областном центре установится настоящая летняя жара – до +34 градусов. Осадков в ближайшее время в регионе не ожидается.
Между тем, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды УК начали развешивать объявления с призывом к жителям не оставлять автомобили под деревьями и под другими конструкциями. Напомним, несколько дней назад сильный ветер в Волгограде натворил немало дел - вырывал деревья с корнем и рвал провода. Также пострадали и некоторые автомобили, на которые попадали ветки деревьев.
Фото V102.RU (архив)
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