В России срок выдачи маткапитала сократят до 5 дней





Срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала сократят с десяти до пяти дней. Как сообщает V102.RU, законопроект 27 мая был принят во втором и третьем чтениях в Госдуме.

Документ также предусматривает беззаявительный порядок перехода права на материнский капитал в случае смерти или ограничения родительских прав к правопреемникам – отцу, детям в равных долях.

Кроме того, появится и единая база, где будут храниться данные о реализации родителями капитала.

Напомним, с 1 февраля в рамках маткапитала на первого ребенка выплата составляет 677 тысяч рублей, на второго ребенка – 894 тысячи рублей.