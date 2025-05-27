Федеральные новости

В России срок выдачи маткапитала сократят до 5 дней

Федеральные новости 27.05.2025 15:30
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27.05.2025 15:30


Срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала сократят с десяти до пяти дней. Как сообщает V102.RU, законопроект 27 мая был принят во втором и третьем чтениях в Госдуме. 

Документ также предусматривает беззаявительный порядок перехода права на материнский капитал в случае смерти или ограничения родительских прав к правопреемникам – отцу, детям в равных долях. 

Кроме того, появится и единая база, где будут храниться данные о реализации родителями капитала. 

Напомним, с 1 февраля в рамках маткапитала на первого ребенка выплата составляет 677 тысяч рублей, на второго ребенка – 894 тысячи рублей.

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