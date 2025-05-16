Экономика

Частные дома составили львиную долю введенного в Волгоградской области жилья

Экономика 16.05.2025 08:15
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16.05.2025 08:15


За январь-апрель 2025 года на территории Волгоградской области введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 428,0 тыс. кв. метров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, этот объем на  26% превысил уровень аналогичного периода 2024 года.
Интересно, что в структуре введенного в эксплуатацию жилья в регионе в основном преобладают частные дома – 81,8%,  или 349,9 тыс. кв. метров. Юридические лица, занимающиеся строительством, сдали в эксплуатацию многоквартирные жилые дома гораздо меньшей общей площадью - 78,1 тыс. кв. метров.
При этом на  Волгоград  приходится  164,9 тыс. кв. метров жилья. Данный показатель на 10,3% превышает аналогичный период 2024 года и составляет 38,5% от общего объема сданного в эксплуатацию жилья в регионе.
Фото V102.RU (архив)

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